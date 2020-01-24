После короткой программы у фигуристок на чемпионате Европы тройка лидеров из России

Российские фигуристки составили тройку лучших в короткой программе ЧЕ. О результатах первого дня в женском одиночном катании чемпионата, который проходит в австрийском Граце 24 января пишет «Интерфакс».



«Первую строчку занимает Косторная, набравшая 84,92 балла, вторую Щербакова с результатом 77,95 балла, замыкает тройку Трусова, получившая за свою программу 74,95 балла», – сообщает агентство.







Второй тур соревнований с произвольной программой пройдет в субботу, 25 января.







