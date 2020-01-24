«Аэрофлот» из-за коронавируса разрешит пассажирам бесплатно обменять билеты в Китай
Из-за распространяющегося коронавируса авиакомпания «Аэрофлот» разрешит пассажирам обменять или сдать билеты в Китай с вылетом до 7 февраля. Об этом сообщается на сайте перевозчика 24 января.
Билеты можно обменять по направлениям: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами «Аэрофлота» China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань). Дополнительная плата не взимается.
Возможность распространяется на билеты, которые куплены позже 24 января. Обменять можно на билет с датой вылета до 29 февраля.
Ранее сообщалось, что расписание аэропорта Пулково https://www.fontanka.ru/2020/01/24/141/ не изменилось из-за угрозы распространения коронавируса.
Справка:
Число погибших от коронавируса 2019-nCoV, который был выявлен в начале января в Ухане, к пятнице достигло 26 человек. Последний случай летального исхода зафиксирован в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Всего на карантин закрыты уже 12 китайских городов. Официальное число заражённых к 24 января составило 830 человек. 177 из них находятся в тяжелом состоянии. Ещё несколько заражённых были выявлены в Гонконге, на Тайване, в Таиланде, Вьетнаме, Японии, Южной Корее, Сингапуре и США.
В Петербурге подозрение на коронавирус у двоих пациентов Боткинской больницы не подтвердилось. Еще одна китаянка остается под подозрением, хотя предварительно ей тоже поставили другой диагноз — грипп А.