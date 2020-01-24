«Аэрофлот» из-за коронавируса разрешит пассажирам бесплатно обменять билеты в Китай

Из-за распространяющегося коронавируса авиакомпания «Аэрофлот» разрешит пассажирам обменять или сдать билеты в Китай с вылетом до 7 февраля. Об этом сообщается на сайте перевозчика 24 января.

Билеты можно обменять по направлениям: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами «Аэрофлота» China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань). Дополнительная плата не взимается.

Возможность распространяется на билеты, которые куплены позже 24 января. Обменять можно на билет с датой вылета до 29 февраля.

Ранее сообщалось, что расписание аэропорта Пулково https://www.fontanka.ru/2020/01/24/141/ не изменилось из-за угрозы распространения коронавируса.



