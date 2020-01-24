СМИ выяснили, кто из депутатов не голосовал за президентские изменения в Конституцию

15 депутатов Госдумы не проголосовали за президентские поправки в Конституцию. Об этом 24 января пишут «Ведомости».

Напомним, накануне спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил, что законопроект о поправках в основной закон страны депутаты поддержали единогласно – «за» проголосовали 432 человека, «против» и «воздержались» – 0. Всего в Госдуме 447 парламентариев, то есть 15 человек не голосовали.

Согласно базе данных парламента, не голосовали следующие депутаты: Батор Адучиев, Адам Делимханов, Александр Жупиков, Игорь Игошин, Алексей Красноштанов, Вячеслав Лысаков, Владислав Резник, Виктор Селиверстов, Вячеслав Фетисов, Лариса Шойгу (все – «Единая Россия»). От КПРФ документ не поддержали трое: Денис Парфенов, Валерий Рашкин, Юрий Синельщиков. В «Справедливой России» не голосовали Ольга Епифанова и Федот Тумусов.

23 января после голосования в Госдуме за принятие президентских поправок в Конституцию в первом чтении спикер палаты Вячеслав Володин торжественно объявил, что решение принято единогласно: «за» проголосовали 432 депутата (для принятия законопроекта были необходимы 300 голосов), «против» — ноль, «воздержалось» — ноль.





Правда, из всех перечисленных только бывший секретарь Московского горкома КПРФ Рашкин официально подтвердил «Ведомостям», что сознательно не поддержал законопроект, внесенный Владимиром Путиным. По его словам, он считает, что поправки президент якобы внес, чтобы «вечно сохранить [для себя] президентское кресло либо во главе Госсовета, либо после разъяснения Конституционного суда о том, что Конституция новая и Путин может баллотироваться как в первый раз». Еще один коммунист, Денис Парфенов, отказался объяснять, почему не голосовал. При этом он еще 22 января разослал пресс-релиз, в котором утверждал, что «поправки в Конституцию усилят президентское самодержавие». Третий не голосовавший член КПРФ, Юрий Синельщиков, заявил «Ведомостям», что был на больничном.

Остальные единороссы и справедливороссы, до которых удалось дозвониться журналистам издания, также сказались больными.

«Мы отслеживаем присутствие депутатов в соответствии с документами, которые к нам поступают. Больничный, командировка и отпуск за свой счет – считаются уважительными причинами. Мы в комитете это жестко фиксируем. И только на основании документов определяем, была ли уважительная причина», — заявила «Ведомостям» руководитель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Она уточнила, что пока не может точно сказать, у всех ли отсутствовавших на заседании были уважительные причины, но пообещала «проанализировать все документы».