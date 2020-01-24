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Общество
24.01.2020 19:46
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Эксперт НИИ гриппа: Где рождаются коронавирусы и почему они не добрались до нас

В Ухане строят госпиталь на 1000 мест для заражённых новым типом коронавируса, а город, говорят, заблокирован. Как сводки с фронта, каждый день в СМИ появляются сообщения о числе заболевших и погибших. Все-таки атипичная пневмония-2003 и коронавирус MERS-2013 не вызывали такой массовой паники. Может, потому, что никогда мы не были близки, как сейчас, с их родиной — Китаем?

Эксперт НИИ гриппа: Где рождаются коронавирусы и почему они не добрались до нас

автор фото Mark Schiefelbein/AP/TASS

Почему родиной респираторных инфекций становится Восток? Все ли они опасны? И действительно ли пора надевать маску и избегать присутственных мест, чтобы не стать жертвой новой инфекции — коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию? Об этом «Доктор Питер» спросил старшего научного сотрудника НИИ гриппа Игоря Никонорова.

– Игорь Юрьевич, почему всегда новые виды смертельных вирусов – гриппа, коронавируса – зарождаются и приходят из Азии, чаще из Китая?

– Не только из Китая, но в основном оттуда. Потому что там большое биологическое разнообразие, хороший климат — тепло и влажно, высокая плотность населения. Тот же вирус гриппа там циркулирует круглый год, а не сезонно, как у нас. К тому же влияют и особенности пищевых привычек. Недаром в Ухане заражение пошло с рынка морепродуктов, хотя на самом деле он не только рыбный — на нем можно купить всё что угодно. В Азии принято и употребление сырых продуктов. А как известно, вирусы гибнут только при термической обработке.

– Сообщают, что нашли источник заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV — это змеи.


– Еще рано это утверждать, точный источник не установлен. Одни ученые провели исследования и решили, что это змеи. Другие говорят, что эта разновидность коронавируса поражает только летучих мышей. При этом человеку не обязательно съесть инфицированную мышь, чтобы заразиться, достаточно попадания испражнений животных на продукты на том же рынке. Всё это пока только предположения, исследования продолжаются. До сих пор точно не установлено, насколько новый возбудитель заразен и, соответственно, может быть опасен. ВОЗ пока решила не объявлять чрезвычайную ситуацию.

– Говорят, что он менее опасен, чем коронавирусы SARS (атипичная пневмония) и MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром), которые всех напугали в 2002–2003 и 2013 годах соответственно?

– Да, предшественники были, похоже, опаснее. У коронавируса, испугавшего мир сегодня, смертность около 3–4% (доля погибших из числа лабораторно подтвержденных случаев заражения), у SARS была около 10%, у MERS-CoV — 35%. При этом более половины погибших от нового коронавируса (а их уже 26 человек. — Прим. ред.) страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, то есть у них были серьезные проблемы с иммунитетом.

– А что, кстати, сейчас с теми двумя коронавирусами? Они продолжают распространяться?

– Атипичная пневмония, возбудителем которой был SARS, закончилась практически сразу. Ближневосточный респираторный синдром продолжает распространяться, но в основном на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии. Насколько мне известно, в Россию не пришел ни тот, ни другой. Не было ни одного подтвержденного случая заражения.

Мы, конечно, должны серьезно относиться к ситуации с новым коронавирусом, но думаю, что риск его распространения в России минимальный.

– Случаев птичьего гриппа, который регулярно мелькает в новостях, в России тоже не было?


– У человека не было.

– То есть можно не бояться коронавирусов, в том числе нового?

– Конечно, меры предосторожности нужны всегда. В Германии пишут, что граждане не должны опасаться за свое здоровье из-за появления нового коронавируса. Это же можно сказать и петербуржцам. Посмотрите, как он передается? На сегодня сообщается о более 850 случаях заражения, все они в основном в китайском Ухане. То есть пока вспышка локальная, по сути, сконцентрированная в одном городе, поэтому там и введен карантин. По информации ВОЗ, передача вируса от человека к человеку отмечена либо среди медиков, работавших с заболевшими, либо среди родственников, имевших близкий контакт.

Читайте подробнее у «Доктора Питера».

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