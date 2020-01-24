Низкий социальный статус — не причина для отказа в обслуживании: Верховный суд не поддержал петербургский Альфа-Банк

Клиент, который показался Альфа-Банку подозрительным из-за «не проясненной цели открытия счета, потребности, не соответствующей возможностям, и признаков низкого социального статуса», возможно, сумеет открыть счет в банке. Верховный суд дал делу второй шанс

Как пишет 24 января «Интерфакс», конфликт между петербуржцем Константином Шамко и Альфа-Банком возник после того, как в декабре 2017 года банк отказался заключить с ним договор банковского счета. Ранее Шамко был клиентом Балтийского банка, который с 2014 года санировался Альфа-Банком, а в 2019 году был присоединен к нему. И он просил открыть счет на тех же условиях, что у него были прежде. Но банк счет открывать отказался по вышеназванным причинам.

Нижестоящие суды не стали на сторону мужчины. Но Коллегия Верховного суда РФ отправила спор на новое рассмотрение в районный суд.

В пресс-службе Альфа-Банка прокомментировали, что рассчитывают на повторное положительное решение суда первой инстанции. И подчеркнули, что банк всегда четко соблюдает законы, требования регулятора и, в частности, нормы 115-ФЗ.



