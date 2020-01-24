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Город
24.01.2020 20:12
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На Московском проспекте начали разбирать здания бывшей елочной фабрики. Там собираются строить дети топ-менеджера «Метростроя»

За зданием администрации Московского района начали разбирать бывшее здание фабрики елочных игрушек. На его месте появится деловой центр и апарт-отель.

Фото: автор фото - читатель «Фонтанки» Алексей

О том, что на участке идут демонтажные работы, «Фонтанке» 24 января сообщают читатели. «Начался снос исторических зданий за администрацией Московского района, работают 2 трактора и десяток рабочих, облако пыли», – пишет один из них.

Судя по фото, речь идет об участке бывшей фабрики елочных игрушек поблизости от «Максидома». На сайте КГИОП есть заключение, согласно которому предполагается демонтаж двух исторических аварийных зданий. На их месте планируется строительство здания офисно-гостиничного комплекса, решенного в виде двух разноэтажных корпусов. Там будет два подземных этажа, отведенных под автостоянки и технические помещения. Надземная часть будет иметь 10-11 этажей, в которых разместятся помещения бизнес-центра и апарт-отеля. Максимальная высота здания в границах зоны охраны — 37,3 метра, вне их — 43,6 метра.


Инициировала стройку компания «Проект Р 8». Согласно ЕГРЮЛ, учредили ее шесть человек: Дмитрий, Александр и Дарья Сепитые, Сергей Яковлев, Дмитрий Титов и Сергей Алпатов. Отец соучредителей Сергей Сепитый ранее возглавлял СМУ-13 «Метрострой», сейчас является замгендиректора «Метростроя» по производству. Дарья Сепитая, по данным «Фонтанки», до 2017 года носила фамилию Алпатова. Сергей Алпатов, который занимает должность гендиректора «Проект Р 8», возглавляет также СРО «Подземстрой». По телефону застройщика вечером в пятницу никто не отвечал, Алпатов также трубку не взял.

По данным citywalls, в 1968 году фабрика елочных украшений вошла в производственное объединение «Ленинградская игрушка», а потом стала его филиалом. В 1992 г была приватизирована; правопреемником предприятия стало ЗАО «Орбита», ликвидированное в 2010 году.


 

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