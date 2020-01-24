Зимой и летом не одним цветом. Дверь в центре Петербурга недолго продержалась после того, как коммунальщики закрасили граффити

Не прошло и трех дней, как дверь на Фонтанке, 40/68, снова не девственно коричневая. Граффитисты изобразили на ней человека с кулаком.

Фотограф «Фонтанки» вечером 24 января, проходя по набережной одноименной реки, заметил, что двери, над которой после публикации нашего издания поработали коммунальщики, снова требуется ремонт.

Тогда о раскрашенной граффити стене на доме 40/68 «Фонтанке» рассказал читатель Алексей. За неделю до письма горожанин подал жалобу на незаконные рисунки через портал «Наш Санкт-Петербург» и получил ответ от Жилкомсервиса №1 Центрального района: чистоту стенам вернут в срок до 22 июня.





Через пару часов после того, как вышла новость, у дома уже развернулись работы по возвращению двери и стен в первоначальные цвета.

Чистыми они оставались недолго.



