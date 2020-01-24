Запутались в инструкциях. Диспетчер «Теплосети» не понял своей вины в смертельном прорыве в кафе «Типичный Питер»

Суд начал слушать дело о гибели двоих в затопленном кипятком кафе «Типичный Питер». Ответственным за прорыв следствие выбрало диспетчера «Теплосети», который якобы обошёлся с изношенной трубой недостаточно бережно.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» из Ленинского райсуда, судья Евгений Хворов заседание 24 января начал с того, что отклонил ходатайства о собственном отводе. Адвокат Александр Борзов, представляющий интересы диспетчера Евгения Емельянова, по пунктам изложил сомнения в объективности председательствующего. В частности, упомянул, что суд на предварительном слушании не отреагировал на, по его словам, фальсификацию экспертизы.

«Вы предполагаете, что доказательства были сфальсифицированы, но не можете сказать, кем?» – уточнил Хворов и отказал в удовлетворении.

Емельянову 37 лет, женат, есть двое детей. Образование высшее, работает старшим диспетчером диспетчерской службы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Наград нет, отмечен благодарственным письмом Смольного.





Следствие уверено, что 28 сентября 2018 года старший диспетчер Емельянов во время своей смены действовал небрежно и неосторожно, нарушил служебную инструкцию и, хотя и мог, не предусмотрел критические последствия. В частности, узнав о вытекании кипятка, своевременно не среагировал. С третьей попытки случившееся квалифицировали по части 3 статьи 216 УК – «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

«Вину не признаю, предъявленное обвинение не понимаю и вот почему...» – уверенно встал Емельянов и выгрузил на трибуну объёмную стопку документов.

Пестрящее техническими терминами обвинение он готов разбирать по предложениям — почти в каждое из них, утверждает подсудимый, закралась ошибка.

«В обвинительном сказано, что я руководил включением трубопровода, но отсылки идут на инструкцию по отключению. То есть пользоваться нужно было ей? А что, так можно было? – выдержал паузу и продолжил: – Здесь перемычка перепутана с подающим трубопроводом… Дальше, если простыми словами, я начал с одной задвижки, а надо было с другой. И в каком пункте это регламентировано?»

Вопросы у специалиста вызвали и формулировки «быстро закрыл», «резко возросло». Скорость закрытия, утверждает он, зависит от механизма, а не человеческих сил. «"Работники должны соблюдать нормативно-правовые акты..." – процитировал обвинительное Емельянов и спросил: – Так что именно я нарушил? Инструкция ведь не о том».

Ликбез от теплоэнергетика судья выслушал с интересом. Погружаться в служебные инструкции дальше будут 6 февраля.

Трубопровод под домом №20 по Измайловскому проспекту лопнул в ночь на 28 сентября 2018 года. Горячей водой залило полуподвальное кафе «Типичный Питер», два посетителя погибли от термических ожогов ста процентов тела. Родные одного из погибших заявили иск в размере 4 млн рублей.





«Теплосеть» эксплуатировала трубу с истёкшим сроком годности, жизнь до 2020 года ей продлила экспертиза промышленной безопасности. Эксперт Минюста по поручению Следственного комитета внимательнее присмотрелся к состоянию коммуникации и пришёл к выводу, что прорыв произошёл не спонтанно, а в результате длительной эксплуатации. Несмотря на это, следствие и предприятие придерживаются версии о гидроударе и объясняют его действиями диспетчера. «Фонтанка» публиковала запись его переговоров во время прорыва.