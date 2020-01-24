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Общество
24.01.2020 18:50
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СМИ рассказали о переезде в Россию лидера неонацистов США. Он нашел русскую жену, преподавал английский и мог готовить преступления в Петербурге

Несколько западных изданий опубликовали расследование о деятельности американской группировки The Base (название можно перевести как «база» или «основа»), лидер которой долгое время скрывал свою личность. Оказалось, что его очень многое связывает с Россией. 

«Руководитель базы действовал под псевдонимами Norman Spear и «Римский волк». Члены сети не знали его истинную личность из-за внутренней секретности группы. <...> Norman Spear на самом деле – это 46-летний американец Ринальдо Наззаро», – сообщает 24 января британская газета The Guardian. 

ФБР занимается The Base, так как, по мнению американских властей, это «расово мотивированная военизированная экстремистская группа», которая ставит своей целью «свергнуть правительство» для создания «этногосударства белой расы». Семь членов группы уже арестованы. Поскольку организация функционирует через Интернет, то долгое время никто ничего не знал о ее руководителе, кроме ников в соцсетях и фотографий. 

Как выяснили СМИ, жена белого супрематиста — переехавшая из России в США в 2008 году гражданка РФ. С 2012 года они вместе. Русская служба ВВС изучила активность россиянки в социальных сетях (сейчас удалены), найдя снимки одного из самых разыскиваемых людей Америки в российской атмосфере с водкой и селедкой под шубой. Есть у девушки и снимки из Нью-Йорка, где пара долгое время проживала. Журналисты выяснили, что Наззаро работал в американской компании Omega Solutions International, которая предоставляет «услуги профессионалов в области безопасности», в том числе, в горячих точках. Наззаро утверждает, что служил в Афганистане и России.


В какой-то момент пара перебралась в Санкт-Петербург, поселившись в Дегтярном переулке. В России Наззаро давал частные уроки английского «с носителем», а учеников искал через Интернет. 

По данным «Фонтанки», одно из первых посещений Петербурга состоялось у Наззаро в 2015 году. Город на Неве он посетил по туристической визе, прилетев из Цюриха. С тех пор он активно перемещался как по России, так и за ее пределами: например, неоднократно выезжал в Финляндию. В России он посетил Чебоксары и Москву.  В сентябре 2019-го он побывал и на родине, в США. 

BBC полагает, что именно из Санкт-Петербурга Наззаро мог координировать деятельность The Base. «Norman Spear сказал членам группы, что он остается в России. <...> Некоторые считают, что Наззаро работает на российское правительство», – сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники. 

В конце прошлого года ФБР предотвратила покушение на убийство антифашистов в США. Среди подозреваемых — три члена The Base.

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