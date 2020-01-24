За митинги в двух столицах будут платить дважды. Мишустин ввёл надбавку для полицейских и Росгвардии за работу на акциях протеста

Надбавку «за сложность выполняемых задач» для полицейских и сотрудников Росгвардии установил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства России 24 января.

Надбавки в размере 100% от месячного оклада получат сотрудники из Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области. В документе уточняется, что на прибавку смогут рассчитывать полицейские и бойцы Росгвардии, «участвующие в обеспечении правопорядка».

В чем именно заключается «сложность выполняемых задач», в постановлении правительства не уточняется.



