Увидеть Майами и родить. Как Трамп одним твитом лишил наших бизнесменов 50 миллионов долларов

Обладатель самых быстрых пальцев в истории Twitter Дональд Трамп запретил давать визы тем, кто едет в США рожать детей. «Фонтанка» выясняла, кому теперь надо будет на собеседованиях в консульстве писать в баночку.

автор фото Iuliia Stashevska/AP/TASS

Поняв, что строить стену в Техасе долго, дорого и неэффективно, президент самой могущественной державы эпохи решил приложить подорожник туда, куда легче дотянуться. Жертвами этой терапии рискуют стать пара тысяч состоятельных россиянок и игроки нашего рынка родового туризма объемом около 50 млн долларов в год.

«Закрытие этой явной иммиграционной лазейки позволит бороться с эндемическими злоупотреблениями и в конечном итоге защитить Соединенные Штаты от угроз национальной безопасности, создаваемых этой практикой, – пояснила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. – Новое правило также будет защищать американских налогоплательщиков от распыления их с трудом заработанных долларов для финансирования прямых и последующих расходов, связанных с родовым туризмом. Честность получения американского гражданства должна быть защищена».

Служить и защищать

Дональд Трамп умеет и любит удивлять публику. С нашей стороны океана его заявление в четверг о запрете давать визы тем, кто едет рожать, показалось полной неожиданностью: вроде бы же ничто не предвещало.

В отличие от сотен тысяч ежегодно нелегально пересекающих границу выходцев из стран Латинской Америки, — при почти полном попустительстве властей и активной общественной поддержке, — подавляющее большинство россиянок ведут себя совершенно лояльно. В отличие от нелегалов, которые приезжают, чтобы пользоваться бесплатным MedicAid и остальными благами цивилизации, для россиян роды в Америке — это, наоборот, сплошные траты, делаемые совершенно легально.





Чем Трампу не угодили наши роженицы, которые, как раз наоборот, помогают американским налогоплательщикам зарабатывать доллары, и какую угрозу национальной безопасности США они несут, — вообще непонятно. С честностью получения ребенком гражданства таким образом — вообще нет никаких проблем, пока она прямо прописана в 14-й поправке к конституции США.

Администрация Трампа бросилась уточнять, что имел в виду экс-организатор конкурса «Мисс Вселенная»: конечно, не всем беременным будут отказывать в визе. А только тем, кто прямо заявляет, что едет в США, только чтобы быстренько окотиться и, схватив на ходу в аэропорт положенный ребенку паспорт, вернуться в свои унылые страны третьего мира. Нет, если кроме родов вы планируете еще посещать родственников и просто путешествовать, то можно. Нет, никто не будет проверять, беременны ли вы во время собеседования. Нет, если вы беременны, но рожать в США не планируете, то тоже можно.

После объяснений понятнее не стало. Тем более что сама по себе виза, полученная в посольстве, никогда не гарантировала, что её обладателя пустят в США. Решение о въезде всегда принимает специальный миграционный офицер на границе. И именно он, по сути, решает, на какой именно срок вас можно пускать в страну.

Концепция меняется

«Новые обнародованные правила касаются инструкций только для визовых офицеров и никак не описывают принцип принятия решения на границе. А они как раз остаются неизменными, – обращает внимание «Фонтанки» представитель компании Utour, которая специализируется на организации родильных туров в Штаты. – То есть если у вас уже есть виза, а их, как правило, дают на длительный срок — от года до трех лет, то никаких проблем вообще не появляется».

Как бы то ни было, с сегодняшнего дня парадигма официального родильного туризма меняется кардинально. Ведь сейчас на всех специализированных сайтах написано, что при визовых собеседованиях женщинам необходимо честно и прямо говорить, что они едут в США именно что рожать, прикладывая к своему заявлению заключенные договоры с американскими клиниками и официальные приглашения от конкретного врача. До сих пор это было совершенно легально и не нарушало ни единого закона США. Выходит, теперь эта рекомендация на 100% гарантирует отказ в визе.





В Utour признают, что со вчерашнего дня, когда стало известно о новой инициативе Трампа, несколько их клиенток, у которых уже были запланированы собеседования в консульствах, приняли решение отложить их на пару месяцев: велик шанс, что новые правила будут опротестованы в суде.

«Нововведения бьют в первую очередь по законопослушным женщинам, которые все делают официально и никого не обманывают. Но никак не помешают обманщикам, которые вводят визовых офицеров в заблуждение относительно целей своей поездки, и уж тем более тем сотням тысяч латиноамериканцев, которые въезжают в США без всяких виз», — сетуют предприниматели.

Они прогнозируют, что их бизнес полностью не прекратится, ведь специально под роды визы получают лишь часть клиенток — большинство уже и так имеют долгосрочные визы, полученные ранее. Об этом говорят и в Utour, и в другой специализированной компании Happy Baby.

«Пока это лишь заявления. Там же законы не так, как у нас принимаются: Путин сказал, и тут же все случилось. Нашим клиентам, которые сейчас ожидают собеседований в посольствах, мы будем давать те же рекомендации, что и раньше, — говорить только правду», – сказали «Фонтанке» в Happy Baby, где уверены, что слова Трампа не повлияют на реальные решения о выдаче виз. О том, что их бизнес продолжится и заявки от будущих трансатлантических мам продолжают приниматься, «Фонтанке» сказали и в московском офисе компании La-Papa.

Плюс-минус миллиард

По оценкам американского Центра изучения иммиграции, ежегодно в США рожают детей, а затем сразу уезжают с ними на родину около 36 тысяч женщин. Журнал Time в своей статье, анализирующей родильные нововведения Трампа, подчеркивает, что значительная часть из них — гражданки России и Китая. По подсчетам американских журналистов, расходы на такой тур достигают в среднем 80 тысяч долларов. То есть эта индустрия приносит Америке около 2,9 млрд долларов ежегодно.

Но те, кто работает с этим на практике, описывая ситуацию с русскоязычными клиентами, говорят о других цифрах. Три опрошенные «Фонтанкой» компании, которые позиционируют себя как крупнейшие агентства и чаще других попадаются в поиске «Яндекса», говорят, что число их клиентов исчисляется десятками — плюс-минус по 100 в год. На выходцев из СНГ (а это в высокой степени интернациональный бизнес, и никто не считает отдельно россиянок, украинок и гражданок Казахстана) приходится лишь около 10% от общего потока, полагают бизнесмены. Большинство тех, кто легально едет рожать в США, — это все же китаянки. Да и уровень трат на роды у россиянок куда ниже, чем это описывают в американских СМИ.

К примеру, в Майами, самом популярном «родильном» направлении, в одной из компаний премиальный пакет обслуживания стоит 25 тыс. долларов. В него включаются даже персональный водитель и фотосессия. Отдельно оплачивается проживание — около 2 тыс. долларов в месяц, оформление американских документов для малыша и российских бумаг для его переезда домой (еще около тысячи), а также билеты на самолет и еще какие-то небольшие траты. То есть означенные в Time 80 тысяч получатся, только если очень уж комфортно обставлять жизнь в Майами (что, впрочем, не так уж и трудно, если захочется).

Самые дорогие пакеты услуг, что нашла «Фонтанка», – что в Майами, что в Лос-Анджелесе — 50 тысяч. Речь идет о жилье самого высокого класса, постоянном сопровождении ассистентом и медицинских услугах на высшем уровне. Если очень хочется в Калифорнию, но надо сэкономить, то пакет «Оптимальный» – документы+жилье+медицина – обойдется в 30 тысяч долларов.

У тех, кто специализируется на более бюджетных родах в Солт-Лейк-Сити, пакет «Все включено. Эконом» стоит 15,8 тыс. долларов. За эти деньги роженицы обеспечиваются полностью оборудованной квартирой на три месяца, связью, переводчиком. Медуслуги включают 48 часов в клинике с уровнем, сопоставимым с четырехвездной гостиницей.

Выходит, если оценить поток русскоязычных родильных туристок примерно в 3–5 тысяч в год, а средние их расходы на месте в среднем в 30 тыс. долларов, то наш вклад в многомиллиардную индустрию покажется довольно скромным: в районе 100 млн долларов. А если еще учесть, что половина клиенток уже решили проблемы с визой, то выходит, что инициатива Трампа потенциально может лишить наших предпринимателей примерно 50 млн долларов в год.

Дело не только в гражданстве

Российские врачи, как не трудно догадаться, о родах в США да и вообще за границей отзываются скептически.

«Со слов наших пациентов, которые приезжали к нам после родов в США, у нас куда более бережное отношение. Там по стандартам выписка — через 24 часа после родов. И проблемы матери и ребенка после этого клинику не касаются, – рассказывает генеральный директор «Роддома на Фурштатской» Галина Суркова. – Разумеется, если вашему здоровью будут угрожать какие-то осложнения, вас спасут, но за отдельные и очень серьезные деньги. У нас же в случае осложнения просто не выпишут пациентов, а при необходимости отправят в профильные стационары».

О том, что в России одни из самых высоких стандартов медуслуг для матерей и детей, говорит хотя бы тот факт, что у нас послеродовым периодом считается 42 дня, а во Франции — 14 дней. Отдельная история — проблемы при родах, и речь не только о сильной недоношенности и других сложных проблемах, как правило, платные клиники вообще не берутся за такие случаи, а направляют пациентов в государственные учреждения. Во всем мире неонатология — раздел медицины для новорожденных — это очень дорогие услуги, требующие высококвалифицированных врачей и высокотехнологичного оборудования. В России граждане получают их по ОМС, во что выльется спасение ребенка или матери при осложнениях в США — это рулетка похлеще проблемы с получением американской визы.

«Какое-то время назад финские клиники активно приглашали петербурженок рожать. Однако довольно скоро столкнулись с очень высокими расходами при необходимости вынашивания детей, родившихся с проблемами. Подсчитали, поняли, что это невыгодно, и отказались. И только сейчас финны возвращаются к той теме», – рассказывает Галина Суркова.

К слову, стандартный пакет родов в Хельсинки или Лаппеенранте обойдется в 7500 при естественных родах и 9500 евро — при плановом кесаревом сечении. Еще больше 1000 евро будет стоить обязательный первичный прием. Проживание оплачивается отдельно. Сколько будут стоить, если потребуется, интенсивный уход, реанимация и сложные процедуры — в открытом доступе не сообщается, но явно не дешево.

Причем, как и в популярной у рожениц Франции и Швейцарии, роды в Финляндии не дают младенцу никаких прав на гражданство, так что поездка туда — это вопрос личного отношения родителей к комфорту.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»