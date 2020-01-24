Число желающих пасти овец в Финляндии вдали от городской суеты побило рекорд. Удовольствие платное

Главное лесное управление Финляндии получило рекордные 15 600 заявлений на популярную вакансию летнего пастуха.

Как сообщило ведомство 24 января, тех, кто готов окунуться в сельскую жизнь в непривычной для городского жителя роли, стало на 26% больше в сравнении с прошлым годом.

При этом экотуристам не только не платят деньги за выполнение обязанностей по выпасу скота в течение недели — с них берут плату. По сути, доброволец, пройдя специальный инструктаж, арендует ферму, где разводят коров и овец, и ухаживает за животными в течение недели. Аренда фермы стоит от 350 до 500 евро, в зависимости от места, и включает размещение. Пастухов овец выбирают методом жеребьёвки.

Кандидаты на роль пастуха могли выбрать одно из 15 мест. Наибольшим спросом пользовались фермы в Пункахарью, известном своими открыточнми видами на систему озер Сайма, а также в Утсйоки на самом севере Финляндии.



