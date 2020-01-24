«Поступок за гранью понимания». «Единая Россия» собирается исключить из партии главу Чувашии после «циркового представления» со спасателями

Главу Чувашии Михаила Игнатьева могут исключить из «Единой России» и поставить вопрос о его соответствии занимаемой должности. «Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», – заявил 24 января секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Сообщение о том, что «Единая Россия» не поддерживает чиновника, который заставил сотрудника МЧС прыгать и протягивать руки, чтобы получить ключи от новой служебной машины, появилось 24 января на сайте партии.

По словам Турчака, такой поступок «находится за гранью понимания» и возможен только в «параллельной реальности». «Особенно на фоне послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям. Партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из наших рядов», – подчеркнул секретарь. Ранее поведение чиновника, прославившегося в январе также призывами «мочить» оппозиционных журналистов, осудил глава МЧС.

Отметим, имя самого Андрея Турчака не раз упоминалась в прессе в связи с избиением журналиста Олега Кашина в ноябре 2010 года в Москве. Следствие полагало, что к этому могут быть причастны сотрудники службы безопасности «Механического завода», который входит в «Ленинец» – холдинг семьи Турчака. Сам он считает такие разговоры провокацией, хотя именно его имя как возможного организатора нападения называла супруга одного из исполнителей. На все вопросы Турчак утверждает, что обсуждать это не намерен, потому как «уже надавал комментариев». В 2017 году он предложил о деле забыть. Место секретаря генерального совета «Единой России» чиновник занял после того, как ушел с поста губернатора Псковской области.



