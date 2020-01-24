Рейсы из Китая в Петербург не будут отменяться из-за угрозы распространения коронавируса

Расписание аэропорта Пулково не изменилось из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили «Фонтанке» в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» 24 января.

«Все авиакомпании, которые заявлены в осенне-зимнем сезоне, летают согласно заявленному расписанию», – подчеркнула представитель оператора. В ВВСС также отметили, что регулярных рейсов в Ухань, где произошла вспышка инфекции, из Пулково сейчас нет. Чартерные рейсы, которые были в октябре прошлого года, не выполняются.

Ранее китайская авиакомпания China Southern Airlines уведомила о приостановке прямых рейсов в Москву из Уханя.

Из Пулково в настоящее время выполняются рейсы в Пекин (Hainan Airlines) и Чэнду (Sichuan Airlines).



