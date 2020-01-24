Рейсы из Китая в Петербург не будут отменяться из-за угрозы распространения коронавируса
Расписание аэропорта Пулково не изменилось из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили «Фонтанке» в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» 24 января.
«Все авиакомпании, которые заявлены в осенне-зимнем сезоне, летают согласно заявленному расписанию», – подчеркнула представитель оператора. В ВВСС также отметили, что регулярных рейсов в Ухань, где произошла вспышка инфекции, из Пулково сейчас нет. Чартерные рейсы, которые были в октябре прошлого года, не выполняются.
Ранее китайская авиакомпания China Southern Airlines уведомила о приостановке прямых рейсов в Москву из Уханя.
Из Пулково в настоящее время выполняются рейсы в Пекин (Hainan Airlines) и Чэнду (Sichuan Airlines).
Справка:
Число погибших от коронавируса 2019-nCoV, который был выявлен в начале января в Ухане, к пятнице достигло 26 человек. Последний случай летального исхода зафиксирован в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Всего на карантин закрыты уже 12 китайских городов. Официальное число заражённых к 24 января составило 830 человек. 177 из них находятся в тяжелом состоянии. Ещё несколько заражённых были выявлены в Гонконге, на Тайване, в Таиланде, Вьетнаме, Японии, Южной Корее, Сингапуре и США.
В Петербурге подозрение на коронавирус у двоих пациентов Боткинской больницы не подтвердилось. Еще одна китаянка остается под подозрением, хотя предварительно ей тоже поставили другой диагноз — грипп А.