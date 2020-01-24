«Нас раком поставили по углеводородам». Лукашенко заявил, что Белоруссии надо перестать быть «пушистой и белой» в отношениях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз прокомментировал конфликт с Россией из-за поставок нефти и газа. Во время посещения завода по производству газетной бумаги в Шклове 24 января Лукашенко высказывался довольно резко, передает белорусский телеканал СТВ.

«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить. <...> Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. <...> Надо работать на страну, а потом на другие страны. Это я публично предупреждаю, это всех касается. Слишком «порядочные» стали», – заявил Лукашенко.

Лукашенко: Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы! А мы дрожим, боимся свою страну защитить! pic.twitter.com/dH4m6ahYKM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 24, 2020

С 1 января 2020 года Белоруссия перестала получать российскую нефть «со скидкой» и теперь ищет ей замену по всему миру – от Норвегии до Саудовской Аравии.



