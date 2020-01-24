Культурно-досуговый центр Green Park откроется в Славянке летом

ПСК

Строительство культурно-досугового центра (КДЦ) Green Park в Славянке выходит на завершающую стадию.

Первое в микрорайоне место общественного отдыха появится на территории так называемого «большого круга», где долгое время находился пустырь. Теперь, согласно концепции развития, здесь построят КДЦ, парк районного значения и физкультурно-оздоровительный центр с бассейном.

Благоустройство центральной площадки микрорайона началось ещё в прошлом году, когда застройщик «Инвест Проект» (входит в ГК «ПСК») расчистил «круг», чего с нетерпением ждали местные жители. До начала строительства «большой круг» представлял собой, по сути, несанкционированную свалку грунта и строительного мусора. Теперь рекреационная зона будет использована по назначению как зелёное общественное пространство. Масштаб проекта и отсутствие в Славянке крупных рекреационных зон позволяют прогнозировать, что парк станет новой точкой притяжения быстроразвивающегося южного направления Петербурга.

Первый этап – строительство 4-этажного здания культурно-досугового центра. К концу января завершены монолитные работы, и сейчас на строительной площадке ведётся устройство фасада, установка витражного остекления, монтаж кровли и инженерных систем. Открытие Green Park запланировано на июнь.

На следующих этапах на «большом круге» запланировано создание объектов ландшафтной архитектуры, строительство часовни, а также комплексное благоустройство территории.

Стоит отметить, что для ГК «ПСК» это третий проект в микрорайоне. В конце прошлого года девелопер ввёл в эксплуатацию ЖК «Славянка» — два дома на 1029 квартир комфорт-класса. От старта строительства до ввода жилого комплекса прошло всего 1,5 года, а сам проект сдали с опережением графика на год. В конце января начнётся передача ключей собственникам.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house