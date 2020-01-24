«Швыряли» при разгрузке. После перелёта из Нью-Йорка в Москву погибли две кошки, третья спаслась с обморожением

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена выступить инициатором пересмотра технологии транспортировки переносок с животными во всех российских аэропортах после гибели двух кошек. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании-перевозчика 24 января.

О гибели животных сообщил телеграм-канал «База». 22 января Максим Чумаченко летел рейсом «Аэрофлота» SU101 из Нью-Йорка в Москву. В Шереметьево у него должна была быть короткая пересадка на следующий самолёт до Софии в Болгарии. С собой россиянин вёз трёх кошек породы американский колор-пойнт.

После посадки в Шереметьево пассажир, летевший тем же рейсом, сказал Чумаченко, что его кошек «швыряют» на разгрузке. Затем владельцу животных выдали две сломанные переноски. На рейсе до Софии пассажиру разрешили взять кошек в салон, одна из них умерла в самолёте, вторая — позднее, на столе у ветеринара. По предварительному заключению специалиста, смерть наступила из-за внутреннего кровоизлияния, которое началось в результате полученных при транспортировке травм. Третья кошка летела трансфером, у неё диагностировали обморожение.

«"Аэрофлот" искренне сожалеет о сложившейся ситуации. Инцидент находится в зоне ответственности компании "Шереметьево Хендлинг", осуществляющей обработку багажа всех рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. В настоящее время сотрудники "Шереметьево Хендлинг" ведут переговоры с хозяином питомцев. Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности», — заявили в «Аэрофлоте».



