Экс-министр Орешкин пообещал стране инвестиции сразу после того, как стал помощником Путина

Экс-министр экономического развития Максим Орешкин, ставший теперь помощником президента Владимира Путина, сделал первое заявление в новой должности. Страну ждут денежные вливания и проекты, уверен чиновник.

«Много историй заложено, которые будут в ближайшие пару лет реализовываться и делать условия для ведения бизнеса в России лучше. Компании готовы инвестировать, приходить с новыми проектами, они с оптимизмом смотрят на российскую ситуацию», – заверил Орешкин 24 января в эфире «России 24».

По его словам, этому будет способствовать фундамент, заложенный прошлым кабинетом министров, – регуляторная гильотина, изменение отраслевого регулирования. Правда, новый премьер Михаил Мишустин уже заявил, что в России надо снять ограничения и барьеры, сократить издержки для бизнеса.

15 января после послания президента России к Федеральному собранию правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. 16 января Госдума ФС РФ согласовала кандидатуру Мишустина, предложенную Путиным, на пост главы российского правительства. Впервые в истории РФ при этом против кандидата не был подан ни один голос народных избранников. 21 января Владимир Путин утвердил новый состав правительства, в который не вошли 13 министров из правительства Медведева.







