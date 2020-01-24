«Повода для тревоги нет». Финляндия не будет проверять пассажиров на границе в связи с угрозой коронавируса

В настоящее время Финляндия не проводит проверки на наличие коронавируса на пограничных пунктах страны, об отмене рейсов в Ухань речь не идёт. В ответ на сообщения о двух китайских туристах в финской Лапландии, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус накануне вечером, органы здравоохранения Финляндии в пятницу, 24 января, заявили, что повода для тревоги нет.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) не одобряют введение таких проверок при въезде в страну, потому что было доказано, что они не работают. Они всё равно не выявляют потенциальных пациентов», – цитирует Yle Танели Пуумалайнена, главу отдела Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL) по вакцинации и борьбе с инфекционными заболеваниями. Он пояснил, что в руки медиков попало бы много людей с обычными респираторными заболеваниями.

Образцы двух китайцев с характерными симптомами заболевания были отправлены в Хельсинки для тестирования утром 24 января, предварительные результаты ожидаются около 19:00, сообщила главный врач Центра здравоохранения Ивало Оути Лиисанантти. По её словам, у врачей «нет серьезных подозрений» на вирус 2019-nCoV, это «крайне маловероятно» и «шанс один на миллион».

Если в стране будет подтверждено заражение коронавирусом, органы здравоохранения примут соответствующие меры для борьбы с инфекцией, заверил Пуумалайнен.





«Мы будем следить за ситуацией. Если пациенты в хорошем состоянии, цель сбудет состоять в том, чтобы лечить их дома, если не требуется госпитализация», – заявил представитель THL.

Между тем в Лапландии отели усилили меры по дезинфекции в качестве меры предосторожности. В некоторых из них стали чаще проводить уборку номеров, поставили антисептики для рук. Муниципальные власти призвали туроператоров сообщать о туристах из Уханя с температурой выше +38 градусов и симптомами респираторного заболевания.

Смертельный вирус 2019-nCoV был выявлен в начале января в Ухане, к 24 января число умерших от него достигло 26 человек. Последний случай летального исхода зафиксирован в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Всего на карантин закрыты уже 13 городов. Официальное число заражённых к 24 января составило 830 человек. 177 из них находятся в тяжелом состоянии. Ещё несколько заражённых были выявлены в Гонконге, на Тайване, в Таиланде, Вьетнаме, Японии, Южной Корее, Сингапуре и США.

В России с 23 января введена тотальная проверка на границе всех вещей приезжающих из Юго-Восточной Азии. Изымаются продукты без маркировки и обработки. Накануне в Боткинскую больницу Петербурга был доставлен третий человек с подозрением на заражение. Сегодня стало известно, что первые двое пациентов, у которых мог быть коронавирус, уже готовятся к выписке.

По данным Euronews, в некоторых европейских воздушных гаванях усиливают проверку людей, прибывающих из Китая. Так, в римском аэропорту Фьюмичино пассажиров, прилетевших рейсом из Уханя, направляют в специальный «санитарный коридор». Для тех, у кого выявлены симптомы заболевания, предусмотрен перевод в карантинный изолятор.

В интервью «Фонтанке» житель города Ухань рассказал, как ему удалось покинуть город, а студентка поведала о том, как переживает в Ухане карантин.