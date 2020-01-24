Автомобилисты в Лавриках провели около часа, слушая «будильник»

Около часа автомобилисты ждали возможности продолжить путь, коротая время под звук семафора, напоминающий механический будильник, в деревне Лаврики Всеволожского района Ленинградской области.

Видео очереди опубликовали очевидцы днём 24 января в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Я сам тут нахожусь около 40 минут, а переезд был закрыт ещё до моего приезда», – рассказал изданию 47news стоявший в пробке Евгений. Открыли переезд, по его словам, около 17 часов.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги изданию пояснили, что инцидентов на перегоне не зафиксировано. Скорее всего, задержка связана с движением грузовых составов.





В связи с этим автомобилисты вспоминают другой переезд, где можно стоять и по полчаса, и по часу – на Краснопутиловской улице в Петербурге. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой проблеме и о том, что её решения ждать ещё долго.



