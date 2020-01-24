Ночевка в Детройте оставила прототип нового Chevrolet Corvette без колес

Новый Chevrolet Corvette C8 еще официально не встал на конвейер, но уже регулярно попадает на страницы СМИ, причем в основном в рубрику скандальной хроники. И двух недель не прошло с поимки полицией трех подвыпивших инженеров GM, устроивших гонки на прототипах Corvette по улицам Боулинг-Грин, как фото автомобиля опять мелькает в криминальных новостях.

На этот раз кто-то украл все колеса с предсерийного Chevy Corvette, который так удачно переночевал на одной из улиц Детройта, сообщает Car And Driver. Автомобиль, судя по всему, принадлежит самой General Motors, и, возможно, им пользуется кто-то из сотрудников компании, либо он предоставлен на тест-драйв журналистам.

Фотографии бесколесного Corvette прислал в редакцию Car And Driver один из местных жителей. По прикидкам издания, украденные колеса спорткара стоят как минимум порядка 1000 долларов – неплохой куш для неизвестных воришек. При том, что, как отмечают коллеги, самый дорогой комплект «секреток» для колес можно купить всего за 90 долларов – и они будут гарантированно целы.

Видео: HorsePower Obsessed/Youtube



