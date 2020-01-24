Вот так поворот: BMW X5 перевернулся вверх колёсами на 666-м км трассы М-11

Скоростная платная трасса М-11 позволяет быстро добраться из Москвы в Петербург, но только при условии соблюдения скоростного режима. Если переборщить, можно перевернуться.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОР ДПС №1 ГИБДД, авария произошла 24 января около 13:40 на 666-м километре дороги, в Тосненском районе Ленинградской области, в направлении Петербурга. 34-летний мужчина за рулём BMW X5 на скорости пытался повернуть на АЗС, но не справился с управлением, допустил съезд с дороги и врезался в забор. Машина опрокинулась.

В БМВ вместе с водителем находились три пассажира: женщины 34 и 32 лет и 37-летний мужчина. Никто не пострадал.



