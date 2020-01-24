На месте будущего завода Tesla нашли американские бомбы времен Второй мировой войны

Мало Илону Маску было протестов местных жителей против строительства первого европейского завода Tesla под Берлином, так теперь на месте стройки обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны. Ирония заключается в том, что по большей части эти боеприпасы – американские бомбы, которые сограждане Маска сбрасывали на столицу Третьего рейха.

Как минимум семь американских бомб весом по 50 килограммов каждая были обнаружены при расчистке участка земли, на котором должен появиться Gigafactory 4, сообщает CNET. Такие находки до сих пор не являются редкостью для Германии, особенно в тех местах, где во время войны шли наиболее ожесточенные бои.

На данный момент местных жителей эвакуировали, и на месте ведутся работы по обезвреживанию боеприпасов. Будут ли они уничтожены тут же или вывезены на полигон, не сообщается.

Второй после завода в Китае Gigafactory за пределами США должен начать выпускать продукцию уже в 2021 году. Планируется, что он будет производить как аккумуляторные батареи, так и электромобили Tesla Model 3 и Model Y. Но пока стройка еще не началась, так что находка взрывоопасных предметов особого влияния на сроки строительства не окажет.

Земля под завод в Германии была приобретена Tesla по согласованию с местными властями. Одним из условий сделки стало то, что электромобили, выпущенные на Gigafactory 4, будут обязательно носить клеймо «Сделано в Германии».



