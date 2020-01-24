В Смольном рассказали, где в Петербурге появятся десять новых парковок

Смольный определился с тем, где в 2020 году обустроит новые автостоянки. Соответствующую адресную программу утвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, сообщает 24 января Городской центр управления парковками.

Из десяти парковок восемь будут перехватывающими. Стоянки появятся у станций метро «Шушары», «Выборгская», «Ломоносовская», «Проспект Большевиков», «Рыбацкое», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов» и ж/д станции Царское Село. Их общая вместимость – 768 машино-мест. Еще одна автостоянка на 113 мест появится в Кронштадте, другая, на 70 машин, – у стадиона «Газпром Арена».

Кроме того, в этом году будут спроектированы еще три перехватывающие парковки: у ж/д станции Царское Село, станций метро «Проспект Большевиков» и «Рыбацкое», а также две стоянки на улице Оптиков. Сейчас в Петербурге функционируют 17 городских автостоянок общей емкостью 2 211 машино-мест и 388 мест для размещения автобусов, а также 14 перехватывающих автостоянок общей емкостью 1 579 машино-мест.



