Движение в тоннеле дамбы ограничат для ремонта, а для ввода техники могут временно перекрыть

С понедельника, 27 января, в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений начнутся регламентные ремонтно-восстановительные работы. Из-за этого движение в нем ограничат на несколько дней.

Как сообщает 24 января пресс-служба Дирекции КЗС, из-за работ будут введены ограничения движения по полосам:

с 27 по 28 января – в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо);

с 29 по 30 января – в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо).

Кроме того, для ввода и вывода подъемной техники движение перед въездом в тоннель на непродолжительное время могут полностью перекрыть – по регламенту, не более чем на 7–10 минут.



