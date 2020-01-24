Ночь, улица, фонарь, котёнок. В Сестрорецке малыша вытаскивали из-под земли с «благословения» ППС

Известное стихотворение Блока цитируют участники операции по спасению молодого кота 24 января в сообществе «Кошкиспас. Спасение животных. ПСО Экстремум» «ВКонтакте». Сама операция, прерванная ненадолго полицией, достойна экранизации в коротком метре, а по её итогам вопросы возникли к «Ленсвету».

В Сестрорецке на улице Володарского минувшей ночью котёнок провалился в опору столба уличного освещения – закопанную на глубину около 2 метров трубу диаметром 30 сантиметров. «Полночь. Морозно. На месте приплясывают три заявительницы, а котёнок уже еле пищит. Не знаю, каким чудом они его вообще услышали, – рассказывает Влада. – Столб находится метрах в десяти от проезжей части. До нашего приезда они спустили коту две простыни, щедро пропитанные настойкой валерианы, но безрезультатно. Котёнок даже не делал попыток подняться».

Для извлечения животного из веревки и проволоки смастерили что-то вроде удочки. Началась «рыбалка», но зацепить его не получалось. Придумали включить кошачье мяуканье, и котёнок оживился: стал пронзительно и жалобно отвечать. Удалось его подцепить, начали было вытягивать, но он сорвался. В этот момент за спиной остановилась машина ППС.

«Картина маслом: ночь, два человека, лежа на земле, ковыряются в фонарном столбе, двое пляшут рядом. Саша пообщался с полицейскими, рассказал, кто мы такие, показал в камеру котенка. Они пожелали удачи и уехали дальше охранять мирный сон горожан», – продолжает рассказчица.





Одна из попыток подцепить кота закончилась удачно. Его вытащили, засунули в переноску и поехали в ветклинику «с обещанием заниматься дальнейшей судьбой маленького фонарщика».

Вопрос о том, правильно ли установлена опора освещения, «Фонтанка» переадресовала ГБУ «Ленсвет». В принципе, столбы действительно укрепляют подобным образом. «Одна из возможных технологий установки силовых опор предусматривает монтаж шпилек для выравнивания покосившихся металлических опор», – объяснили в пресс-службе предприятия. Однако, чтобы подобное не повторилось, место происшествия в Сестрорецке сегодня будет обследовано, и произведена подсыпка грунта, также запланирована установка дополнительных пластиковых кожухов на опоры.