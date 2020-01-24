Движение по Дороге жизни и в районе Дворцовой ограничат из-за годовщины освобождения от блокады

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, изменят схему движения транспорта в Петербурге и Ленинградской области. В ближайший час ограничат Дорогу жизни, а 27 января – движение в районе Дворцовой площади.

По информации Управления ГИБДД по СПб и ЛО, с 11:30 до 18:30 26 января в связи с проведением 51-го международного зимнего марафона «Дорога жизни» будет временно ограничено движение транспорта по участку со 2-го по до 42-й километр автодороги «Санкт-Петербург ­- Морье» («Дорога жизни») во Всеволожском районе Ленобласти.

27 января мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдут на Дворцовой площади. В связи с этим с 8:00 до 21:00 будут ограничены:



