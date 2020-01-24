В МЧС назвали недопустимым поведение главы Чувашии, который «дрессировал» спасателей. «Позитивные эмоции» не помогли

Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил сотрудника МЧС выхватывать у него из рук ключи от новой служебной машины на церемонии накануне, 24 января, в республике объяснили хорошим настроением и дружескими связями. В МЧС России к доводам не прислушались и произошедшее осудили.

«С данным сотрудником МЧС глава знаком, они неоднократно встречались по профессиональным вопросам. Это все было на позитивной ноте, на эмоциях. Все улыбались в момент, когда это происходило, а подали как издевательство», – цитирует в пятницу РБК слова пресс-секретаря Игнатьева.

«Игру» с подчинёнными не оценили в МЧС. «Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе», – обозначил свою позицию руководитель ведомства Евгений Зиничев. Его слова приводят РИА Новости.

В январе 2020 года Михаилу Игнатьеву уже пришлось извиняться за призыв «мочить» журналистов и блогеров: чиновник заявил, что его речь неправильно поняли и просто не увидели, что он – «человек с доброй душой».



