Мероприятия к годовщине освобождения от блокады ограничат движение в районе Дворцовой и на Дороге жизни

В ближайшие дни в Петербурге и Ленинградской области схему движения транспорта изменят мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В воскресенье, 26 января, ограничат Дорогу жизни, в понедельник, 27-го, – движение в районе Дворцовой площади.

Как сообщает 24 января Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с 11:30 до 18:30 26 января в связи с проведением 51-го международного зимнего марафона «Дорога жизни» будет временно ограничено движение транспорта по участку со 2-го по 42-й километр автодороги Санкт-Петербург – ­ Морье (Дорога жизни) во Всеволожском районе Ленобласти.

27 января мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдут на Дворцовой площади. В связи с этим с 8:00 до 21:00 будут ограничены:



