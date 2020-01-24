«Девочки остаются девочками всегда». Канцлеру ФРГ в Турции сделали подарок, который ее сначала удивил, а потом обрадовал

Церемония открытия турецко-немецкого университета в Стамбуле закончилась для канцлера ФРГ Ангелы Меркель нежданными подарками. Президент Турции Тайип Эрдоган вручил ей изящное инкрустированное зеркало и шлем.

Видео дарения быстро стало вирусным из-за реакции Меркель. Она оказалась не готова к подарку, удивилась, но потом, как истинная женщина, не могла не воспользоваться зеркалом по назначению.

Лицо человека, обрадовавшегося подарку: Эрдоган, Меркель и зеркало pic.twitter.com/3ivJWsHjki

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 января 2020 г.

Эрдоган подарил Меркель зеркало и шлем





Как сообщает 24 января РИА Новости со ссылкой на газету Sozcu, подобные зеркала в дорогой оправе и шлемы использовались во дворцах и символизируют силу, роскошь и богатство.

Меркель находится в Турции с рабочим визитом. Она должна обсудить с президентом Турции соглашение в отношении беженцев, а также конфликты в Сирии и Ливии. В своее время, как пишет «Эхо Москвы», именно Ангела Меркель в 2016 году была инициатором договора о беженцах между Евросоюзом и Турцией. Турция тогда обязалась оставлять на своей территории мигрантов с Ближнего Востока и принимать их обратно из Греции. Недавно турецкое правительство обвинило ЕС в нарушении договора и несвоевременной выплате денег. Эрдоган и Меркель собираются также обсудить вопрос об основании турецких школ на территории Германии, где проживает около 7 миллионов граждан Турции.