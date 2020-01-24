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Спорт
24.01.2020 17:25
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Первый после Плющенко. Кто такой Дмитрий Алиев, ставший чемпионом Европы по фигурному катанию

Победой завершился для петербургского фигуриста Дмитрия Алиева чемпионат Европы. Такого не случалось восемь лет. «Фонтанка» рассказывает о новой надежде городского и российского мужского фигурного катания.

Первый после Плющенко. Кто такой Дмитрий Алиев, ставший чемпионом Европы по фигурному катанию

Дмитрий Алиев / автор фото Сергей Бобылев/ТАСС

Мужское одиночное катание в России уже несколько лет в кризисе. Плющенко и Ягудину так и не нашлось достойной замены. Было много талантов, но все они оказались, как неоднократно говорили сами олимпийские чемпионы, слишком «мягкотелые». Ближе всех к успеху подошел Михаил Коляда (бронза чемпионатов мира и Европы), но его фееричные падения, а также проблемы со здоровьем так и не дали реализоваться в полной мере.

Петербургский фигурист Дмитрий Алиев уверенно выиграл чемпионат Европы с результатом 260,98 балла. Для понимания важности момента отметим, что чемпионат Европы – это турнир, куда едут все сильнейшие спортсмены, если находятся в добром здравии. Во многом от результатов этих соревнований зависит состав на чемпионат мира, который идет следующим в международном календаре.

Россияне в мужском одиночном катании в последний раз выигрывали золото континентального первенства в 2013 году. Тогда первое место занял Евгений Плющенко. С тех пор было немало талантливых спортсменов, но ни один из них не сумел добраться до вершины. Мало того, нынешнее золото Алиева – это вообще первый успех такого уровня для российских мужчин-фигуристов начиная с того же 2013-го. 


Сам чемпион встретил решение судей с мокрыми глазами.

«В конце программы, когда я осознал, что прокат вышел достойным, у меня в голове всплыли картинки, как я готовился к чемпионату Европы. Поэтому и нахлынули слезы радости от преодоления самого себя. С точки зрения эмоций, прокат был довольно трудным, я волновался. Но сейчас я в восторге. Благодарен моим тренерам и рад, что сегодня все это произошло. Честно говоря, перед началом своего проката начал немного перегорать. У меня начали гореть уши. Но в этот момент я нашел для себя важные слова, которые мне помогли собраться и показать на льду все, на что я способен», – рассказывал Алиев позже журналистам.

Одним из первых Алиева поздравил сам Евгений Плющенко.

«Это потрясающая новость, наконец-то после такой длительной паузы у нас есть новый чемпион Европы. Хочется верить, что мы на этом не остановимся, хочется, чтобы ребята шли дальше и достойно выступили на чемпионате мира. А еще через два года показали высочайший класс на Играх в Пекине», – цитирует Плющенко ТАСС.


Алиев родился в Ухте, республика Коми. В детстве параллельно с фигурным катанием занимался лыжами и, когда настал момент определяться, едва не отдал им предпочтение.

– Я с трех лет занимался также лыжными гонками, – рассказывал он как-то. – Думал уже окончательно перейти на лыжи, но один звонок все изменил. Я ездил на сборы в Петербург, и там мне посоветовали приехать к Евгению Владимировичу (Рукавицыну. – Прим. ред.) на просмотр. Я подумал, что это хороший шанс показать себя. В итоге Евгений Владимирович принял меня в свою группу. Так я задержался в фигурном катании.

Евгений Рукавицын – петербургский тренер. До сегодняшнего дня его самой яркой воспитанницей была серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова – главная долгожительница в российском женском фигурном катании.

По словам тренера, он не сразу обратил внимание на Алиева, пока не произошла одна история.

– Он вдруг спонтанно позвал меня поиграть в настольный теннис, – говорил Рукавицын. – Ну, думаю, пойду поиграю с малым. А его еле из-под стола тогда было видно: вот стол и вот голова. И он так ловко со мной играл, на уровне. Я обалдел. Я подумал, как интересно. Пошли смотреть, как он бросает трехочковые, координация на высоком уровне. Единственный минус – сутулая спина, которая ему досталась от лыж. Но с этим мы справились достаточно быстро.

Алиеву переезд в Петербург дался непросто. Сам он не особо этого хотел, в отличие от родителей.

– Родители оставили меня с бабушкой в Петербурге, – говорил Алиев. – Когда мы начали оформлять квартиру здесь, и папа расписывался в бумагах, я расплакался. Эта роспись казалась для меня шагом в новую жизнь, и я не понимал, что будет происходить дальше. Первые 2–3 месяца в Питере были переломными. Я рыдал. Я приходил после тренировок со слезами и сразу звонил родителям, просто чтобы рассказать им свою боль. Наверное, в итоге это все-таки было правильное решение.

Но было бы ошибкой назвать Алиева слабохарактерным. По словам фигуриста, в детстве ему нередко приходилось защищать себя кулаками.

«Я всегда мог ответить на грубое слово, – говорил Алиев в интервью на сайте teamrussia.pro. – Идет он в своих спортивных штанах, стрижка короткая, а спереди челка. Такие никогда не понимали, что они делают. Мог проучить их и себе доказать, что я не тот, как обо мне говорят. Носы им ломал, зубы выбивал. Мне не нравилось, когда меня оскорбляли, но мне нравилось драться. Очень нравилось. У меня дома были боксерские перчатки, я периодически тренировал удары. Папа у меня владеет тхэквондо, у нас был специальный пуфик, и отец учил меня правильно бить ребром».

– Был один показательный момент, перед Олимпиадой, когда у него болела нога, – вспоминал Руковицын. – Начинается тренировка, и я вижу, что он проваливается на этой ноге. Но он молчит и продолжает работать. И я говорю ему тогда: «Ну что, опять болит?» А он отвечает: «Евгеньевич, давайте сделаем вид, что у меня ничего не болит». И я такой, оп, и осел.

Пока карьера Алиева идет по восходящей траектории. Седьмые места на Олимпиаде и чемпионате мира в 2018 году (ему было всего 18 лет на тот момент), серебро на ЧЕ-2018, золото на ЧЕ-2019. Насколько он готов расти дальше, покажет чемпионат мира, который пройдет через два месяца, с 16 по 22 марта, в Монреале (Канада).

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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