Первый после Плющенко. Кто такой Дмитрий Алиев, ставший чемпионом Европы по фигурному катанию

Победой завершился для петербургского фигуриста Дмитрия Алиева чемпионат Европы. Такого не случалось восемь лет. «Фонтанка» рассказывает о новой надежде городского и российского мужского фигурного катания.

Мужское одиночное катание в России уже несколько лет в кризисе. Плющенко и Ягудину так и не нашлось достойной замены. Было много талантов, но все они оказались, как неоднократно говорили сами олимпийские чемпионы, слишком «мягкотелые». Ближе всех к успеху подошел Михаил Коляда (бронза чемпионатов мира и Европы), но его фееричные падения, а также проблемы со здоровьем так и не дали реализоваться в полной мере.

Петербургский фигурист Дмитрий Алиев уверенно выиграл чемпионат Европы с результатом 260,98 балла. Для понимания важности момента отметим, что чемпионат Европы – это турнир, куда едут все сильнейшие спортсмены, если находятся в добром здравии. Во многом от результатов этих соревнований зависит состав на чемпионат мира, который идет следующим в международном календаре.

Россияне в мужском одиночном катании в последний раз выигрывали золото континентального первенства в 2013 году. Тогда первое место занял Евгений Плющенко. С тех пор было немало талантливых спортсменов, но ни один из них не сумел добраться до вершины. Мало того, нынешнее золото Алиева – это вообще первый успех такого уровня для российских мужчин-фигуристов начиная с того же 2013-го.

Сам чемпион встретил решение судей с мокрыми глазами.

?Winning can make you emotional! Emotions running high for Dmitri as the Men's Free Skate finishes at the European Championships in Graz, Austria ! ?#EuroFigure #FigureSkating pic.twitter.com/5EOAg3ze2u