Трех российских футболистов отстранили от игры из-за ставок на свои матчи

Российский футбольный союз подвел итоги расследования в отношении нескольких футболистов, подозревавшихся в ставках на спортивные события.

Как сообщает 24 января РБК, самым жестким санкциям подвергся защитник «Урожая» (Краснодар) Даниил Лезгинцев. По версии РФС, за полтора года он сделал более 1300 ставок на сумму более 3,8 млн рублей. В том числе 10 ставок были сделаны на матчи, где Лезгинцев сам принимал участие.

Также комитет по этике отстранил от футбола на два года и год соответственно бывших игроков пятигорского «Машука» Ярослава Малолеткова и Романа Демидова. Они тоже ставили на матчи со своим участием. Это является нарушением регламента по этике РФС (18-я статья), который запрещает ставки на футбольные матчи.

Всех провинившихся также оштрафовали на 300 000 рублей.





Футбольные клубы «Урожай» и «Машук» играют в ПФЛ – третьей по силе лиге России.