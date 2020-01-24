В Шлиссельбурге собаковод спас школьниц, провалившихся под лед канала

Две школьницы оказались в воде канала в областном Шлиссельбурге днем 24 января. Провалившимся под лед детям помог выбраться из воды местный житель, выгуливавший собак.

Как сообщает издание 47news, девочки провалились под лед у берега Малоневского канала, когда мастерили шалаш на берегу. Зайдя слишком далеко, они оказались в воде. На помощь детям пришел местный фотограф Игорь Рожков, выгуливавший неподалеку своих лаек.

«За плотными кустами девочек сразу не рассмотрел, а когда прислушался, донеслись только крики: "Помогите, помогите", – рассказал журналисту Игорь. – Тогда бросил рулетки с поводками, велел собакам дожидаться. А сам пошел поближе. Увидел двух маленьких девочек, они стояли по колено в воде и держались за ветки ивы. Там неглубоко, им ничего не угрожало, но можно серьезно замерзнуть. Детям, видимо, не хватило сил, чтобы выбраться самим, — лед ломался под ногами».

Мужчина вброд пошел к детям и вытащил их на берег, сам замочив ноги. Он предложил подвезти промокнувших девчонок, но те отказались, сказав, что живут неподалеку.



