В «Три апельсина» вернулся свет

В трех жилищных комплексах в Озерках, которые остались накануне без света и воды, устранен дефект на кабельной линии. Речь идет о 3 тысячах людей.

Как сообщил жилищный комитет 24 января, накануне днем сообщения об отсутствии электроснабжения стали поступать в районную администрацию от жителей дома 15 на Выборгском шоссе. В нем проживает более 1800 человек, а энергетическое хозяйство обслуживает Объединённая энергетическая компания.

Выяснилось, что 23 января в 14.00 произошло технологическое нарушение на кабельной линии по адресу: п. Парголово, ул. Заречная, дом 11, корп. 4. Без электричества остался также корпус 2 дома 11 на Заречной улице. В общей сложности в этих двух корпусах (ЖК «Три апельсина») проживает более 1000 человек. Так как электросетевая компания не смогла обеспечить быстрое устранение дефекта, было принято решение о создании штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также о привлечении специалистов «Россети Ленэнерго». Был открыт пункт обогрева в лицее №486, а ГУП «Водоканал» установил бочку с питьевой водой. Дома временно запитали от дизель-генераторов. К пяти утра 24 января технологическое нарушение на кабельной линии было устранено.

Как подчеркивает Жилком, по предварительным данным, сложность вышеуказанного технологического нарушения на кабельной линии заключалась в повреждении сразу двух кабелей: основного и резервного, из-за чего отсутствовала возможность переключения на резервное питание. Причина аварии пока не установлена. Сейчас основной кабель в порядке, резервный будет восстановлен до 29 января. В самой ОЭК не удалось оперативно найти человек, уполномоченного на общение с прессой, там порекомендовали направить письмо.



