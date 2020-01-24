С водителем погрузчика, таранившего легковушку и автобус в Пушкине, поговорили после ДТП. Вёл он себя странно

Водитель погрузчика в Пушкине ударил не только пассажирский автобус, но и легковой автомобиль. Никто не пострадал чудом: в соцсетях рассказывают, что пассажиров в автобусе тряхнуло сильно, хотя он и стоял. Силу удара наглядно демонстрируют повреждения грузовика.

К предполагаемому виновнику – водителю грузовика – много вопросов. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району, 45-летнего мужчину проверили алкотестером на месте аварии, результат был 0,000 мг/л. А вот от медосвидетельствования на наркотическое состояние гражданин отказался. В отношении него вынесено постановление по статье 12.26 КоАП за отказ от освидетельствования.

Этот факт объясняет, почему водитель как будто не заметил стоящие «Шкоду» и автобус МАЗ. После ДТП с ним пытались поговорить, вёл он себя не вполне адекватно.





Сегодня как будто сработал закон парных случаев. Утром в центре Петербурга водитель фургона протаранил две стоящие машины, не «заметив» их (видео). Причина симметричная – алкоголь. Водитель на камеру признался, что с утра выпил коньяка.