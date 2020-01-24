Итоги недели с Андреем Константиновым
«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Поправки в Конституции - европейская конвенция и государственная идеология. Новый министр культуры и сериал «Захват»
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На что повлияют поправки к Конституции РФ? За какие заслуги назначают министра культуры?
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков.
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