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Итоги недели с Андреем Константиновым
24.01.2020 17:15
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Поправки в Конституции - европейская конвенция и государственная идеология. Новый министр культуры и сериал «Захват»

На что повлияют поправки к Конституции РФ? За какие заслуги назначают министра культуры? 

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков.

 


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