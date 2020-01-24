«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Поправки в Конституции - европейская конвенция и государственная идеология. Новый министр культуры и сериал «Захват»

Альфа-Банк обучит за год 20 тысяч сотрудников

Альфа-Банк открыл новый корпоративный университет — Альфа-Академию. Классы Академии спроектированы и оснащены по современным стандартам и позволяют проводить занятия в разных форматах, в том числе с применением методов нейрографики и плейбэк-театра.