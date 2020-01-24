Борис Ротенберг готов закрыть долги перед Кокориным, если тот выберет «Сочи»

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг пообещал закрыть долги московского «Динамо» перед нападающим Александром Кокориным, в случае если тот согласится перейти в его команду. Об этом бизнесмен заявил в пятницу, 24 января, в интервью ТАССу.

Ранее комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале предположил, что московское «Динамо», которое Кокорин покинул в январе 2016 года, могло не выплатить ему все долги по премиальным. Борис Ротенберг был президентом «Динамо» с 2013-го по 2015 год.

«Если по тому периоду остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем. Тогда в "Динамо" менялось руководство, не исключаю, что у Саши остались какие-то вопросы. Так бывает, решим их в Сочи», – подчеркнул Ротенберг.

Напомним, во вторник, 21 января, футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина. В то же время петербуржцы эту информацию не стали подтверждать. Вскоре выяснилось, что ни сам игрок, ни тренеры не знали о сделке. Тем не менее такая договоренность действительно существовала, о чем позже рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Кокорин категорически отказался переходить в «Сочи». Его позицию несколько раз в интервью «Фонтанке» подтвердил отчим и агент Кирилл Логинов.



