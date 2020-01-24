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Общество
24.01.2020 16:11
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«Может быть, завтра уже нельзя будет уехать». Как выглядит китайский карантин из окна студенческой общаги

Мыло и лапша на дом, штрафы для беспечных и новогодние энтузиасты на улицах. Студентка из закрытого на карантин Уханя рассказала, как выглядит эпидемиологическая осада вблизи.

«Может быть, завтра уже нельзя будет уехать». Как выглядит китайский карантин из окна студенческой общаги

Скриншот с сайта facebook.com / Aiko Mambetalieva

После интервью с человеком, покинувшим китайский Ухань в разгар карантина, «Фонтанка» поговорила с тем, кто решил встретить эпидемию лицом в маске к лицу. Айко Мамбеталиева четвертый год учится в Классическом университете Центрального Китая по специальности «лингвистика и перевод». С момента объявления карантина она ведет себя с эпидемиологической точки зрения идеально: сидит в студенческом общежитии, на улицу старается не выходить. Как выглядит карантин через окно и виртуальные чаты, Айко рассказала «Фонтанке».

– Вопрос простой: вам страшно сейчас в Ухане?

– Немного, но ситуация в целом стабильна. Если соблюдать все меры предосторожности во время карантина, то, думаю, все будет нормально.

– А что это за меры предосторожности? Вам кто-то рассказывает о них?

– Да, конечно, каждый день университет оповещает о важных вещах касательно вируса. Меры предосторожности заключаются в соблюдении гигиены, желательной временной изоляции и слежением за своим самочувствием и температурой.


– Вот как раз по поводу изоляции: многие ведут себя, как вы? Улицы пустые?

– Cейчас каникулы в связи с китайским Новым годом, ни учебы, ни работы, большинство сидят по домам. Но есть некоторые энтузиасты, которые сегодня вышли отмечать китайский Новый год. 

– Ничего себе. Неужели по улицам с фейерверками?

– Ну, не прямо с фейерверками, конечно. Просто встречаются и сидят где-то.

– А есть где посидеть-то? Кафе, рестораны открыты?

– Насчёт этого точно не могу быть уверена, так как я с момента объявления карантина никуда не выходила. Но, скорее всего, есть какие-то открытые заведения; мало, но есть.

– Ну хорошо, а есть-то вы должны что-то? Где вы берете продукты?


– Пару дней назад заказала доставку лапши быстрого приготовления, несколько пачек. В нашем кампусе есть магазин, который не закрылся и в котором можно купить продукты. Либо есть магазин, который доставляет товары. С голоду никто не умирает.

– А вы в свой магазин спускались? Я почему спрашиваю: говорят, в магазинах раскупили продукты и товары первой необходимости. Врут, или правда есть дефицит?

– То, что раскупили продукты в магазинах, ещё связано как раз-таки с китайским Новым годом. Большинство заведений и магазинов закрывается каждый год в это время, и возникает ощущение, что город пустой. Просто сейчас на фоне вируса это все выглядит ещё более удручающе. А так это обычная ситуация перед Новым годом; но это Китай – тут куча магазинов, какой-нибудь найдётся. 

– Но у вас самой нет проблем с тем, чтобы что-то купить?

– Ну, конечно, есть проблемы. Выходить не хочется, а в доставке работают лишь несколько магазинов, откуда можно заказать что-то пожевать. То есть заметно прибавляет дискомфорт. Но это карантин, я не жалуюсь, могло быть и хуже.

– А если, например, хозяйственное что-то, сигареты, мыло – где это брать?

– При университете сейчас работает группа волонтёров, которая снабжает студентов масками, мылом и термометрами. Мыло вот нам раздали вчера. А так это все есть в небольших магазинах.

– В масках все поголовно?

– Да, сейчас действует штраф для тех, кто без маски на улице. Внутри общаги тоже ходят в маске, но не в комнатах.

– Врачи сами в общагу не приходят проверять самочувствие? Только если кто-то почувствует себя плохо?

– Вышла новость о том, что завтра будут ходить по тем участкам, в которых были заболевшие. Но не знаю, правда ли это.

– А откуда вы вообще черпаете информацию о карантине?

– Телевидения нет, я живу в студенческом общежитии. Но есть WeChat, там куча групп, где все обмениваются новостями и потом обсуждают – фейк или нет. Столько слухов понапускали.

На уточняющий вопрос Айко прислала ссылку на текст : «26 слухов об уханьском вирусе». Там много всего: «суперраспространители» инфекции, алкоголь и соленая вода как лекарство, дефицит топлива в городе и другое.

– Среди ваших знакомых есть зараженные?

– Нет, на данный момент не было ни одной новости о заражении вирусом иностранцев. А летальный исход был у людей в основном преклонного возраста в силу наличия хронических заболеваний, к примеру.

– Понимаю, что живого общения у вас мало; а по чатам видно, какое настроение у оставшихся в городе?

– Кто-то боится, кто-то уверен, что все будет в порядке. Но в русскоговорящем чате всегда оживлённое общение ежедневно. И если поначалу большинство боялись и искали возможности выехать, то сейчас многие успокоились и стараются не паниковать.

– А сами вы не думали уехать?

– Я обычно на зимних каникулах улетаю путешествовать в Юго-Восточную Азию. В этом году решила сэкономить деньги и остаться. И когда это все началось, конечно, была мысль уехать из-за сильного страха. Но было поздно, объявили карантин.

– Но на машине же можно до сих пор? 

– Говорят, что на частной машине – да; но каждый день что-то меняется, может быть, завтра уже нельзя будет. В любом случае я пока что не настолько впала в отчаяние, чтобы бежать сломя голову. Пока я вижу лучшим решением переждать и думаю, что все должно разрешиться.

– Передадите что-нибудь на «большую землю»?

– Не паникуйте, фильтруйте информацию и держите за нас кулачки! Мы на пути к победе над вирусом.

Справка:

Число погибших от коронавируса 2019-nCoV, который был выявлен в начале января в Ухане, к пятнице достигло 26 человек. Последний случай летального исхода зафиксирован в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Всего на карантин закрыты уже 12 городов. Официальное число заражённых к 24 января составило 830 человек. 177 из них находятся в тяжелом состоянии. Ещё несколько заражённых были выявлены в Гонконге, на Тайване, в Таиланде, Вьетнаме, Японии, Южной Корее, Сингапуре и США.

С подозрением на коронавирус госпитализированы двое китайских туристов из Уханя в курортном посёлке Ивало на севере Финляндии.

Из-за китайского коронавируса в России введена проверка вещей пассажиров из Азии. Изымаются продукты без маркировки и обработки.

В четверг в Боткинскую больницу Петербурга был доставлен третий человек с подозрением на заражение. Сегодня стало известно, что первые двое пациентов, у которых мог быть коронавирус, уже готовятся к выписке.

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