«Может быть, завтра уже нельзя будет уехать». Как выглядит китайский карантин из окна студенческой общаги

Мыло и лапша на дом, штрафы для беспечных и новогодние энтузиасты на улицах. Студентка из закрытого на карантин Уханя рассказала, как выглядит эпидемиологическая осада вблизи.

Скриншот с сайта facebook.com / Aiko Mambetalieva

После интервью с человеком, покинувшим китайский Ухань в разгар карантина, «Фонтанка» поговорила с тем, кто решил встретить эпидемию лицом в маске к лицу. Айко Мамбеталиева четвертый год учится в Классическом университете Центрального Китая по специальности «лингвистика и перевод». С момента объявления карантина она ведет себя с эпидемиологической точки зрения идеально: сидит в студенческом общежитии, на улицу старается не выходить. Как выглядит карантин через окно и виртуальные чаты, Айко рассказала «Фонтанке».

– Вопрос простой: вам страшно сейчас в Ухане?

– Немного, но ситуация в целом стабильна. Если соблюдать все меры предосторожности во время карантина, то, думаю, все будет нормально.

– А что это за меры предосторожности? Вам кто-то рассказывает о них?



– Да, конечно, каждый день университет оповещает о важных вещах касательно вируса. Меры предосторожности заключаются в соблюдении гигиены, желательной временной изоляции и слежением за своим самочувствием и температурой.





– Вот как раз по поводу изоляции: многие ведут себя, как вы? Улицы пустые?

– Cейчас каникулы в связи с китайским Новым годом, ни учебы, ни работы, большинство сидят по домам. Но есть некоторые энтузиасты, которые сегодня вышли отмечать китайский Новый год.

– Ничего себе. Неужели по улицам с фейерверками?

– Ну, не прямо с фейерверками, конечно. Просто встречаются и сидят где-то.

– А есть где посидеть-то? Кафе, рестораны открыты?

– Насчёт этого точно не могу быть уверена, так как я с момента объявления карантина никуда не выходила. Но, скорее всего, есть какие-то открытые заведения; мало, но есть.

– Ну хорошо, а есть-то вы должны что-то? Где вы берете продукты?





– Пару дней назад заказала доставку лапши быстрого приготовления, несколько пачек. В нашем кампусе есть магазин, который не закрылся и в котором можно купить продукты. Либо есть магазин, который доставляет товары. С голоду никто не умирает.

– А вы в свой магазин спускались? Я почему спрашиваю: говорят, в магазинах раскупили продукты и товары первой необходимости. Врут, или правда есть дефицит?

– То, что раскупили продукты в магазинах, ещё связано как раз-таки с китайским Новым годом. Большинство заведений и магазинов закрывается каждый год в это время, и возникает ощущение, что город пустой. Просто сейчас на фоне вируса это все выглядит ещё более удручающе. А так это обычная ситуация перед Новым годом; но это Китай – тут куча магазинов, какой-нибудь найдётся.

– Но у вас самой нет проблем с тем, чтобы что-то купить?

– Ну, конечно, есть проблемы. Выходить не хочется, а в доставке работают лишь несколько магазинов, откуда можно заказать что-то пожевать. То есть заметно прибавляет дискомфорт. Но это карантин, я не жалуюсь, могло быть и хуже.

– А если, например, хозяйственное что-то, сигареты, мыло – где это брать?

– При университете сейчас работает группа волонтёров, которая снабжает студентов масками, мылом и термометрами. Мыло вот нам раздали вчера. А так это все есть в небольших магазинах.

– В масках все поголовно?

– Да, сейчас действует штраф для тех, кто без маски на улице. Внутри общаги тоже ходят в маске, но не в комнатах.

– Врачи сами в общагу не приходят проверять самочувствие? Только если кто-то почувствует себя плохо?

– Вышла новость о том, что завтра будут ходить по тем участкам, в которых были заболевшие. Но не знаю, правда ли это.

– А откуда вы вообще черпаете информацию о карантине?

– Телевидения нет, я живу в студенческом общежитии. Но есть WeChat, там куча групп, где все обмениваются новостями и потом обсуждают – фейк или нет. Столько слухов понапускали.

На уточняющий вопрос Айко прислала ссылку на текст : «26 слухов об уханьском вирусе». Там много всего: «суперраспространители» инфекции, алкоголь и соленая вода как лекарство, дефицит топлива в городе и другое.

– Среди ваших знакомых есть зараженные?

– Нет, на данный момент не было ни одной новости о заражении вирусом иностранцев. А летальный исход был у людей в основном преклонного возраста в силу наличия хронических заболеваний, к примеру.

– Понимаю, что живого общения у вас мало; а по чатам видно, какое настроение у оставшихся в городе?

– Кто-то боится, кто-то уверен, что все будет в порядке. Но в русскоговорящем чате всегда оживлённое общение ежедневно. И если поначалу большинство боялись и искали возможности выехать, то сейчас многие успокоились и стараются не паниковать.

– А сами вы не думали уехать?

– Я обычно на зимних каникулах улетаю путешествовать в Юго-Восточную Азию. В этом году решила сэкономить деньги и остаться. И когда это все началось, конечно, была мысль уехать из-за сильного страха. Но было поздно, объявили карантин.

– Но на машине же можно до сих пор?

– Говорят, что на частной машине – да; но каждый день что-то меняется, может быть, завтра уже нельзя будет. В любом случае я пока что не настолько впала в отчаяние, чтобы бежать сломя голову. Пока я вижу лучшим решением переждать и думаю, что все должно разрешиться.

– Передадите что-нибудь на «большую землю»?

– Не паникуйте, фильтруйте информацию и держите за нас кулачки! Мы на пути к победе над вирусом.