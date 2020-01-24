Соблазнительный зайка и озадаченная выдра. Ленинградский зоопарк присоединился к челленджу знаменитостей

Ленинградский зоопарк присоединился к флешмобу, который запустила американская кантри-певица Долли Партон в Интернете. Знаменитости со всего мира показывают, как по-разному они ведут себя в социальных сетях. Свою версию Ленинградский зоопарк опубликовал 24 января.

Героями снимков выступили различные животные. Авторы представили кадры для четырёх социальных сетей: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder.

Судя по выложенным фото, самым семейным является «Фейсбук», деловым – LinkedIn, а в «Инстаграме» встречаются забавные кадры, а также снимки еды. На фото из «Тиндера» животные запечатлены в обольстительных позах.





Ранее в этом челлендже приняли участие звезда «Твин Пикс» Кайл Маклахлен, блогер Анастасия Ивлеева, актриса и телеведущая Эллен Дедженерес.