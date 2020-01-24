Чемпион мира по ралли вылетел с трассы на 170 км/ч. ДТП сняли и зрители, и камера в машине

Действующий чемпион мира World Rally Champion эстонец Отт Тянак вместе со своим штурманом Мартином Ярвеоя попал в ДТП во время ралли Монте-Карло в Монако.

Как сообщает 24 января Motorsportweek, спортсмен на скорости 170 км/ч не удержал свой Hyundai i20 на склоне гористого участка, и машина, кувыркаясь, вылетела с трассы, сломав дерево.





Есть и видео из салона гоночной машины.

Тянак и Ярвеоя сами вышли из автомобиля и, по-видимому, не пострадали, но их всё-таки отвезли в местную больницу для осмотра, что является стандартной процедурой после таких происшествий.

32-летний Тянак в этом сезоне перешёл из команды Toyota в Hyundai Motorsport. На его счету 12 побед в гонках чемпионата мира по ралли.



