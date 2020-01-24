Ленинский райсуд Петербурга эвакуируется третий раз за день

Ленинский районный суд Петербурга эвакуирован третий раз за день. Такого еще не бывало.

О том, что днем 24 января суд на 13-й Красноармейской улице уже в третий раз пошел на выход, корреспонденту «Фонтанки» подтвердила секретарь. Журналист приехала на заседание по гибели посетителей «Типичного Питера» при прорыве теплосети. Оно едва началось (адвокат подсудимого заявил ходатайство об отводе председательствующего судьи, тот ушёл в совещательную комнату), как на пороге появился пристав с предложением эвакуироваться. Так как сегодня пятница, рабочий день суда закончится через час.



