Происшествия
Ленинский райсуд Петербурга эвакуируется третий раз за день
Ленинский районный суд Петербурга эвакуирован третий раз за день. Такого еще не бывало.
О том, что днем 24 января суд на 13-й Красноармейской улице уже в третий раз пошел на выход, корреспонденту «Фонтанки» подтвердила секретарь. Журналист приехала на заседание по гибели посетителей «Типичного Питера» при прорыве теплосети. Оно едва началось (адвокат подсудимого заявил ходатайство об отводе председательствующего судьи, тот ушёл в совещательную комнату), как на пороге появился пристав с предложением эвакуироваться. Так как сегодня пятница, рабочий день суда закончится через час.
Справка:
Напомним, о том, что будут «бомбить» письмами по два раза в сутки, анонимы предупредили еще на прошлой неделе. Но вторую рассылку обещали не сразу же, а ближе к концу рабочего дня. А, во-вторых, грозились прибегнуть к этой мере не сразу, дав неделю-другую на выполнение своих требований. Хотят же авторы самой масштабной в истории Петербурга рассылки 120 биткойнов, якобы украденных с криптобиржи WEX.