Гибель блогерши в лесу в Парголово может оказаться убийством. И смерть в этой истории не одна

Причина смерти 20-летней Мишель Михаэльс, тело которой, по предварительной информации, нашли обгоревшим в лесу, пока точно не установлена. Однако Следком возбудил уголовное дело по статье «убийство» после визита на Мойку девушки, объявившей себя свидетельницей, с адвокатом.

Тело женщины с признаками поджога нашли 22 января в Парголово, в ста метрах от дороги между Новоселками и Песочным. По информации «Фонтанки», место, а также личность погибшей назвала сотрудникам уголовного розыска пришедшая к следователю девушка. С её слов выходило, что в лесу лежит тело 20-летней Мишель Михаэлс, известной в узком кругу ведущей блога на Youtube.

О том, что именно рассказала девушка, а также как рассказ связан со смертью 21-летнего петербуржца, упавшего с 15-го этажа в Красносельском районе 19 января, читайте в ближайшее время на «Фонтанке».



