Путин поднял упавшую фуражку солдата. Ранее так делал Трамп

Во время встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом российский президент проявил заботу о солдате почетного караула в Вифлееме.

Владимир Путин во время входа в резиденцию Аббаса увидел, что один из военнослужащих обронил головной убор. Президент России поднял фуражку и вернул ее на голову военного. Видео инцидента стало активно распространяться в арабском сегменте Интернета.

В Палестине восхищены Путиным: он поднял упавшую фуражку офицера караула. Видео фотографа Аббаса распространяется в арабском мире со скоростью нового коронавируса pic.twitter.com/gQtrkL0Zjo

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 января 2020 г.





На встрече с Аббасом Путин обсудил вопросы палестино-израильского урегулирования, а также отношения между Россией и республикой. Президент РФ хотел больше времени провести в Израиле и Палестине, однако визит был сокращен до одного дня.

Напомним, что это не первый раз, когда мировой лидер помогает солдату с фуражкой. Так, в 2017-м Дональд Трамп поднял сдутый ветром головной убор пехотинца, после чего водрузил его обратно.