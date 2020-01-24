Полупрозрачные раздевалки и скамейки с видом на туалет. Новый пляж с необычным дизайном нашли в Лисьем Носу

Полупрозрачные раздевалки и скамейки с видом на советскую уборную на пляже «Морские Дубки» обнаружили активисты и выложили снимки в группе «Сестрорецкий актив».

Как 24 января сообщила «Фонтанке» автор фото Анна Шушпанова, прогуляться по пляжу она решила после того, как одна из жительниц Лисьего Носа рассказала ей о кусках торчащего бетона и «очень интересных» раздевалках. Кабинки для переодевания действительно оказались нестандартными – они сделаны из просвечивающего пластика, внизу же, между землёй и стенкой, остаётся такой зазор, что человека видно до пояса. Фактически спрятаться можно только наполовину.

«Мало того, что через них видно человека, они еще и расположены на такой высоте, что не закрывают нижнюю часть тела у тех, кто ниже 1,80 м! Человек должен иметь рост Петра Первого, чтобы отдыхать на пляжах Петербурга! В раздевалке нет ни одного крючка. Повесить одежду и сумку во время переодевания некуда. А для полного комфорта вход в неё преграждает металлическая перекладина. Лично мне при росте 1,55 м она была почти по колено», – отметила Шушпанова и добавила, что, чтобы попасть внутрь, ей пришлось довольно высоко поднимать ноги.





Вопросы вызвали и скамейки в зоне для отдыха: они развёрнуты спинками к песку и воде, поэтому сидящим на них придётся разглядывать деревья и неприглядное здание советской уборной.

Из официального сообщения на сайте Приморского района, новый пляж в Лисьем Носу, работы на котором завершили осенью 2019 года, располагается на 18 тысячах квадратных метров. Вся эта территория должна быть «удобной и доступной для маломобильных горожан». Планы реальности не соответствуют: например, вход в раздевалки слишком узок для инвалидной коляски, по песку разбросаны доски, а вокруг деревянного настила торчат куски металлической проволоки.

В администрации Приморского района «Фонтанке» сообщили, что о проблемах знают, и в общем беспорядке обвинили ненастье.

«Любой городской пляж пострадал от шторма в эти выходные, 19 января. Песок – живая материя, сложно оценивать летний объект зимой. Все облицовочные моменты будут доделаны, сетка подтянута, где она растянулась. Намывной мусор уже собрали», – сообщили в пресс-службе корреспонденту.

На вопрос о кабинках и скамейках тут пояснили, что прозрачные раздевалки заказал и установил подрядчик, но к лету всё будет исправлено, а места для сидения – не проблема. Их переоборудуют по желанию жителей.

«Выяснилось, что раздевалки не подходят для использования, поэтому абсолютно спокойно будем их менять перед началом сезона. На пляже есть части, где скамейки смотрят по дорожке с одной стороны, есть – где с другой. Если все во время первого сезона скажут, что скамейки спиной к пляжу – это вообще не актуально, – переставим», – уверили в администрации.

Как сообщила Анна Шушпанова, в ближайшее время она напишет и отправит жалобу чиновникам и опишет всё, что увидела.