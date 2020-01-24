Китай запретил турагентствам продавать туры за рубеж и внутри страны из-за коронавируса. Но в России спада турпотока не ждут

Китайские власти временно запретили турфирмам продавать туры по стране и за границу. Как сообщает 24 января Ассоциация туроператоров России (АТОР), мера принята для предотвращения распространения коронавируса, очаг которого обнаружен в городе Ухань.

По данным агентства Bloomberg, продажа турпакетов должна быть запрещена начиная с пятницы, 24 января. Запрет пришелся как раз на период празднования китайского Нового года. По оценкам аналитиков, без своих туров (внутренних или зарубежных) в Китае могут остаться до 40 млн человек.

Китайские туристы — мощный двигатель мирового туризма. В 2018 году, отдыхая за границей, они потратили 130 млрд долларов. Но опрошенные АТОР туроператоры не ожидают значительного влияния ограничений на турпоток из Китая в Россию в 2020 году.

«Если был выпущен запрет правительством Китая, все забронированные ранее туры на текущий период будут аннулированы, возврат предоплаченных денежных средств будет произведен согласно условиям договора», – говорят в компании «Интурист». Но пока российским туроператорам просьб от китайских партнеров об аннуляции туров и возврате средств не поступало.

Запрет правительства Китая касается и продаж туров внутри самой Поднебесной. Таким образом, провинция Хайнань (основная точки притяжения организованного турпотока из России) будет еще лучше защищена от вируса, отмечают в АТОР.



