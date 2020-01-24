Китай запретил турагентствам продавать туры за рубеж и внутри страны из-за коронавируса. Но в России спада турпотока не ждут
Китайские власти временно запретили турфирмам продавать туры по стране и за границу. Как сообщает 24 января Ассоциация туроператоров России (АТОР), мера принята для предотвращения распространения коронавируса, очаг которого обнаружен в городе Ухань.
По данным агентства Bloomberg, продажа турпакетов должна быть запрещена начиная с пятницы, 24 января. Запрет пришелся как раз на период празднования китайского Нового года. По оценкам аналитиков, без своих туров (внутренних или зарубежных) в Китае могут остаться до 40 млн человек.
Китайские туристы — мощный двигатель мирового туризма. В 2018 году, отдыхая за границей, они потратили 130 млрд долларов. Но опрошенные АТОР туроператоры не ожидают значительного влияния ограничений на турпоток из Китая в Россию в 2020 году.
«Если был выпущен запрет правительством Китая, все забронированные ранее туры на текущий период будут аннулированы, возврат предоплаченных денежных средств будет произведен согласно условиям договора», – говорят в компании «Интурист». Но пока российским туроператорам просьб от китайских партнеров об аннуляции туров и возврате средств не поступало.
Запрет правительства Китая касается и продаж туров внутри самой Поднебесной. Таким образом, провинция Хайнань (основная точки притяжения организованного турпотока из России) будет еще лучше защищена от вируса, отмечают в АТОР.
Справка:
Число погибших от коронавируса 2019-nCoV, который был выявлен в начале января в Ухане, к пятнице достигло 26 человек. Последний случай летального исхода зафиксирован в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Всего на карантин закрыты уже 12 городов. Официальное число заражённых к 24 января составило 830 человек. 177 из них находятся в тяжелом состоянии. Ещё несколько заражённых были выявлены в Гонконге, на Тайване, в Таиланде, Вьетнаме, Японии, Южной Корее, Сингапуре и США.
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