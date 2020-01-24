Заводная проектировка. Резиденты промзоны в Колпино ждут инфраструктуру, обещанную при Матвиенко

Городские чиновники впервые прокомментировали свой отказ от инвестиций в развитие промзоны «Ижорские заводы». Еще в октябре прошлого года туда планировалось направить около 620 млн рублей, а в ноябре проект тихо исчез из Адресной инвестпрограммы, будто его и не было.

Ижорские заводы реконструированное и старое здание / фото Адмиралтейские Ижорские заводы. Сталелитейный корпус на Citywalls.ru

Если вкратце, то позиция Смольного такова: «Согласно действующему законодательству, для включения в АИП расходов на строительно-монтажные работы требуются решение имущественных вопросов (изъятие участков) и заключение государственной экспертизы на проект. Вопрос о выделении финансирования в рамках АИП будет рассмотрен после завершения вышеуказанных задач», – говорится в ответе от комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга «Фонтанке». Почему, в таком случае, этот объект включался в первый проект бюджета, ответа нет.

С другой стороны, чиновники говорят, что с инфраструктурой там и так все нормально, а куда тратить деньги, хватает и без Колпино. «Ижорские заводы» – это зона в достаточной степени развитая, и в первых приоритетах не стоит. Все предприятия, которые там находятся, они уже работают, и инфраструктура у них есть», – заявил глава комитета Юрий Калабин. К совершенствованию промзоны можно вернуться, считает чиновник, если будет развиваться соседний «Металлострой» и все работы в «Ржевке» и «Рыбацком» будут закончены.

Однако многочисленные обитатели промзоны «Ижорские заводы» уверяют, что очень ждут обещанную еще Валентиной Матвиенко дорожную и инженерную инфраструктуру.

Начали за здравие

ПЗ «Ижорские заводы» – это огромный участок площадью 1 303 га на западе Колпинского района. Собственно ПАО «Ижорские заводы» (входит в группу Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ), главным акционером которой является Газпромбанк) занимает лишь несколько десятков гектаров. Еще один крупный резидент – «Ижорский трубный завод» («Северсталь») – еще под 100 га. А всего, по данным СПАРК, на этой территории зарегистрировано более 200 предприятий, причем только 5 из них – крупные, 3 – средние, остальное – это микропредприятия, в основном арендаторы ООО «Бизнес-парк «Ижора» («дочка» ПАО «Ижорские заводы»).





Тем не менее значительная часть земли промзоны – сотни гектаров – находится в собственности города, и частично – в долгосрочной аренде у промышленников. То есть говорить, что городу совсем никакого дела нет до этой территории – неверно. По данным ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», в 2019 году 191 арендатор производственной зоны заплатил в городской бюджет 118 млн рублей.

Развивать производственную зону «Ижорские заводы» чиновники планировали еще с конца 2000-х годов. Она значится во всех программах развития промышленности города. Сперва в рамках общей программы обустройства промзон и привлечения туда инвесторов, а с 2012 года её название персонально вносится в адресные инвестпрограммы. Это происходит почти каждый год, но каждый раз по разным причинам «Ижорские заводы» из нее исчезают. За все годы город потратил на многострадальный бизнес-парк площадью 1 303 га всего лишь 1 млн рублей. Этот «золотой дождь» пролился в Колпино в 2014 году.

Один из «белых китов» той программы – строительство перемычки между Усть-Ижорским шоссе и тогда еще перспективным продолжением Софийской улицы. Она должна была пройти строго вдоль забора промзоны и обеспечить свободный доступ её резидентам к КАД. Продолжение Софийской улицы давно построено, но перемычки и заезда с неё в промзону так и нет.

Представитель компании-резидента «Интеркос-IV» заявил «Фонтанке», что продолжение Софийской улицы действительно разгрузило поток грузовых машин, но никак не помогло решить проблемы с доступностью «Ижорских заводов». Обещанные предпринимателям съезды на Софийскую, две магистрали и два проезда так и не построили.

В ожидании чуда

«Фонтанка» пообщалась с резидентами предоставленного самому себе бизнес-кластера и узнала их мнение по поводу очередного исключения «Ижорских заводов» из инвестиционной программы.

«Я не удивлен, абсолютно. Было бы чудом, если бы что-то выделили», – заявил Олег Киселев, гендиректор Колпинского завода тяжелого машиностроения (выручка – 182 млн рублей).

«К сожалению, мы существенного развития не видим. Можно только посочувствовать нам», – считает Виктор Кочура, глава совета директоров УК «Южные ворота» (фирма занимается управлением недвижимостью, выручка – 60 млн рублей).

С ним согласны другие резиденты бизнес-парка. Они вспоминают, что обеспечить «Ижорские заводы» транспортной инфраструктурой не могут с 2010 года. «Пока нет информации, что этот процесс куда-нибудь движется», – сказал Кочура.

«Надо отдать должное, сейчас намного лучше стало, потому что город закончил строительство Финляндской улицы в том году и запустили Усть-Ижорское шоссе», – отметил представитель компании «Интеркос-IV», «дочки» Магнитогорского металлургического комбината (ММК), гиганта с выручкой в 458 млрд рублей.

«Интеркос-IV» задумывался как масштабный инвестиционный проект на территории «Ижорских заводов». Запустить производство действительно удалось, однако спустя пару лет ММК принял решение свернуть его. Оборудование было вывезено в Магнитогорск, а площадка, которая в рамках соглашения о стратегическом партнерстве досталась «Интеркосу» в собственность, сейчас используется как склад.

Крупнейший резидент «Ижорских заводов» – «Ижорский трубный завод» (ИТЗ) (выручка в 2018 году – 31 млрд рублей) находится в глубине ПЗ, но особо не страдает от неразвитой инфраструктуры, в отличие от заводов поменьше. Как рассказали соседи трубников, предприятие за свой счет отремонтировало дорогу от себя до проходной. В «Ижорских заводах» решать проблемы своими силами – это нормальная практика. Резиденты говорят, что однажды «скинулись» и сделали капитальный ремонт имеющихся дорог.

Стоит отметить, что не все резиденты ощущают себя неуютно в производственной зоне и относятся к отсутствию дорог довольно отстраненно – «доезжать доезжаем, работа идет». К тому же запуск новых магистралей разгрузил транспортную напряженность снаружи и, вероятно, полностью решил проблемы компаний, расположенных ближе к «цивилизации». Но в глубине производственной зоны еще остались неосвоенные земли. По данным инвестиционного портала Петербурга, 56,31 га «Ижорских заводов» пока вообще пустуют. Хотя город каждый год упорно выставляет свою землю в производственной зоне на торги, новые предприятия не спешат занимать участки, возможно, в том числе, из-за отсутствия инфраструктуры и неопределенности будущего.

Один из немногих новых резидентов, компания «Центр разработки и производства материалов для очистки воды и стоков» (ЦРПМОВС), реализует в «Ижорских заводах» проект с 2017 года и не чувствует себя ущемленной. Фирма на 99% принадлежит крупному архангельскому Заводу химических реагентов с выручкой в 2 млрд рублей.

«Я бы не сказал, что это точка, куда не добраться и откуда ничего не вывезти, – заявил «Фонтанке» гендиректор ЦРПМОВС Павел Минин. – Но было бы неплохо там (со стороны Софийской. – Прим. авт.) сделать дополнительные въезды на территорию «Ижорских заводов». Это то, куда нужно стремиться».

Бюджетная чехарда

Город все-таки пытался облагородить «Ижорские заводы». И то, что в итоге ничего не вышло, может, и не вина чиновников, а просто звезды так сложились. С 2011 года «Фонтанка» насчитала три попытки разработать проект строительства дорог, но каждый раз они проваливались. К примеру, один из последних «подходов к снаряду» пришелся на 2014 год, когда Институт строительных проектов представил на публичные слушания свою версию проекта, но был раскритикован. Председатель совета директоров (а на тот момент – гендиректор) Управляющей компании «Южные ворота» Виктор Кочура назвал его сырым и недоработанным.

Некоторые предприниматели вспоминают, что проектно-изыскательские работы действительно велись на территории совсем недавно, в 2019 году, но закончены они не были из-за «беды с подрядчиком». Контракт на корректировку проекта планировки территории (ППТ) в начале 2019 года получило ООО «Межрегионэкспертиза «Стандарт» (МРЭС), но в сентябре подрядчик расторг договор из-за «невозможности выполнить работы в срок». Смольный давал время до 31 декабря 2019 года.

«Заказчик немножко невменяемо себя вел, поэтому мы разошлись. Было сложно», – заявил «Фонтанке» о причинах расторжения контракта гендиректор МРЭС Дмитрий Лаврухин. Отвечать на уточняющие вопросы он не стал.

Интересно, как менялись представления чиновников об общей сумме, необходимой для обустройства промзоны. Впервые она была четко названа в бюджете 2012 года – 885 млн рублей. Закончить все работы планировалось за оптимистичные два года. В следующем году развитие «Ижорских заводов» было оценено всего менее чем в 100 млн рублей, а в 2014 году на промзону планировали потратить уже 333 млн рублей. В бюджетах 2015–2017 годов «Ижорские заводы» не упоминаются вообще. А в конце 2017 года команда Георгия Полтавченко решила выделить промзоне с барского плеча аж 1,6 млрд рублей. Но жизнь распорядилась иначе. За 2018 год ничего сделать так и не удалось, а к концу года новый губернатор возьми да и исключи из АИП эту строчку.

К новому 2019 году уже новые чиновники решили поумерить аппетиты: 961 млн рублей. Снова неудача! И вот в октябре 2019 года в ЗакС приходит «губернаторский вариант» бюджета-2020, где на «Ижорские заводы» отводится около 620 млн. Спустя месяц, когда бюджет принимается в окончательном третьем чтении, эта строчка полностью исчезает! Вместо этого город решил построить себе мукомольный комбинат и наконец провести еще более многострадальные дороги в «Ржевке» и «Рыбацком».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»