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24.01.2020 15:57
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Альфа-Банк обучит за год 20 тысяч сотрудников

Альфа-Банк обучит за год 20 тысяч сотрудников

АО «Альфа-Банк»

Альфа-Банк открыл новый корпоративный университет — Альфа-Академию. Классы Академии спроектированы и оснащены по современным стандартам и позволяют проводить занятия в разных форматах, в том числе с применением методов нейрографики и плейбэк-театра.

Академия рассчитана на одновременное обучение 300 человек. Всего в Альфа-Академии будут преподавать более 50 штатных тренеров и приглашенных экспертов. В 2020 году Альфа-Банк планирует обучить около 20 тысяч сотрудников как очно, так и онлайн. 

«Уже в этом году в Академии мы запустим обучающие курсы, доступные не только сотрудникам банка, но и всем желающим», — отметил директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов. — Для нас очень важна открытость: системно собираемая обратная связь, как от сотрудников, так и от наших гостей, позволит постоянно наращивать уровень обучения в Академии и готовить для бизнеса кадры».

Сначала человеческий интеллект, а потом искусственный

Многие компании в обучении делают акцент на IT и узкие технологические-специальности, пытаясь встроить человека в «роботизированное» будущее. Но не надо забывать, что пока живой интеллект создает искусственный, а не наоборот. Успех компании определяют люди. Все важнее становятся личностные качества. Как держать в голове огромное количество информации, как фокусироваться на главном, как сохранять баланс личного и рабочего, как управлять эмоциями и взаимодействовать с другими людьми. Мы все должны этому учиться, ведь компетенции будущего — это именно «человеческие» компетенции. И Альфа-Банк будет развивать их в Альфа-Академии.

Как будем учить 

Наряду с классическими групповыми и дистанционными занятиями, Альфа-Банк будет использовать нейрографику и плейбэк-театр. Эти методы подключают эмоции и позволяют освободиться от шаблонного мышления.

Нейрографика помогает изменить сформированный в мозге шаблон «ситуация — реакция» через рисование. Например, если каждый раз, когда вы выступаете перед коллегами, вы забываете слова, хотя идеально все знаете, у вас работает шаблон «публичное выступление — страшно, забуду, не справлюсь». Простая установка «сегодня у меня получится» не поможет, потому что нейронные связи, за много лет образовавшие прошлый шаблон, гораздо сильнее. Нужно пробраться сквозь них глубже в сознание, можно сказать, в подсознание. В нейрографике четыре основных элемента — круг, квадрат, треугольник и «нейрографическая линия» — помогают установить новые, успешные нейронные связи. 

Плейбэк-театр — это форма импровизации, которая применяется в психологии. Человек рассказывает свою историю, а актеры проигрывают ее на сцене. С помощью плейбэк-театра человек видит свою проблему со стороны и чувствует сопереживание от актеров и других зрителей. Это помогает справиться со сложной ситуацией, повысить вовлеченность сотрудников и улучшить отношения через общее переживание. 

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

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