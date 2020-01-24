Пьяного водителя Subaru, погубившего таксиста в Песочном, отправят в колонию на 7 лет

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем в поселке Песочный летом 2019 года. В ночной аварии погиб водитель такси.

Суд установил, что 13 июля около 2:06 подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, правлял автомобилем Subaru Impreza, сообщает 24 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Следуя по Советской улице поселка Песочный от Первомайской улицы в сторону улицы Новостроек, к перекрестку с Ленинградской улицей он приближался на скорости более 63 км/ч и врезался в остановившийся там на красный Hyundai Solaris «Яндекс.Такси».

От удара такси отбросило на силовое ограждение. Водитель «Соляриса» от полученных травм скончался на месте. На фото с места ДТП видно, что машину от удара буквально укоротило вдвое. Водителя «Субару» с многочисленными травмами доставили в больницу.





Subaru была технически исправна, погода – ясная, а асфальт – сухой. Подсудимый «в силу своего алкогольного опьянения» не мог адекватно воспринимать окружающую обстановку, не выдержал безопасной дистанции и вовремя не остановился. Свою вину мужчина признал полностью.

Сестрорецкий районный суд Петербурга признал водителя Subaru виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишению водительских прав на 3 года.