Пенсионерка получила лечение на дому после обращения ее дочери к Путину в Петербурге

Жительница Брянской области, у которой, по словам ее дочери, в течение шести лет возникали проблемы со льготами и лекарствами, получила лечение на дому.

«За состоянием здоровья Софьи Степановны Масловой будут на дому наблюдать врачи Климовской ЦРБ, оказывать ей помощь в соответствии с профилем заболевания и группой инвалидности, которая установлена», – цитирует 24 января заявление правительства региона ТАСС.

При этом ранее власти заявили, что до сентября прошлого года никто якобы не подавал документы для оформления инвалидности 94-летней пенсионерки. Ее дочь Надежда Панченко пожаловалась на отсутствие льгот и лекарств президенту Владимиру Путину во время его визита в Петербург, приуроченного ко Дню прорыва блокады Ленинграда. После этого, как заметила сама женщина, «колесо закрутилось», а ее матери решили пересмотреть пенсию и выписать карточку инвалида.

Прокуратура и СК по Брянской области проводят собственную проверку ситуации с Масловой.



