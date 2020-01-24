Компания «Строительный трест» ввела в эксплуатацию школу в ЖК NEWПИТЕР

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Компания «СТ-Новоселье», входящая в Объединение «Строительный трест», получила разрешение на ввод в эксплуатацию школы в жилом квартале NEWПИТЕР в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Муниципальное образовательное учреждение «Новосельская общеобразовательная школа» находится в пос. Новоселье на бульваре Белых Ночей, дом 1 и рассчитана на 550 учеников. В трехэтажном здании общей площадью 11,3 тысяч кв. м есть библиотека, спортивный зал, просторный актовый зал, медицинский кабинет и столовая. На пришкольной территории созданы игровые площадки с турниками, столами для игры в насольный теннис, построен современный стадион с беговыми дорожками, ямой для прыжков в длину и полосой препятствий. Уже 1 сентября 2020 года образовательное учреждение откроет свои двери для первых учеников.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Новая школа, реализованная в рамках программы «Соцобъекты в обмен на налоги», расположена на территории I очереди строящегося квартала комфорт-класса NEWПИТЕР. Первый этап строительства жилого комплекса предусматривает возведение 10 жилых домов, двух детских садов, общеобразовательной школы, спортивного центра с бассейном и офисно-торговых комплексов. Всего на территории жилого квартала NEWПИТЕР будет работать 6 детских садов и две общеобразовательные школы.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию семь домов общей площадью более 144 тысяч кв. метров. В активной стадии строительства находится 2 дома общей площадью более 36 тысяч кв. метров, которые будут введены в эксплуатацию до конца этого года.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/